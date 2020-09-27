رضا شحاتة: ركلة جزاء الزمالك الأخيرة؟ لا أشغل بالي الآن.. الأهم المباريات المقبلة

لم يعط رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة الكثير من الوقت للتعقيب على ركلة جزاء الزمالك التي سجلها محمود علاء وكتبت هزيمة فريقه.

الزمالك انتصر على الجونة 4-3 في لقاء مثير في الجولة الـ 30 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رضا شحاتة: "ركلة جزاء الزمالك الأخيرة؟ من وجهة نظري أرى أنها لا تستحق ركلة جزاء".

وأردف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "لكن هذا الأمر يعود للحكام ولا أشغل بالي به الآن".

وأوضح "المباراة انتهت وأحتاج للتركيز في المباريات المقبلة وهذا هو الأهم بدلا من الحديث عن لقطات من مباراة انتهت".

وتابع "ظهرنا بروح وعزيمة كبيرة وفي النهاية سنركز على المباريات المقبلة لتحقيق ما نريد".

















































































































































































المباراة شهدت حضور جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد للفريق من المدرجات، فيما قاد المباراة فنيا طارق يحيى من على دكة البدلاء.

سجل محمود علاء هدفين، وأحمد مصطفى "زيزو"، ويوسف إبراهيم "أوباما" أهداف الزمالك، فيما سجل والتر بواليا هدفين ولؤي وائل هدف للجونة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ61 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ 31 في المركز الـ13.