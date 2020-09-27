تحت أنظار باتشيكو.. الزمالك يهزم الجونة +94 في مباراة ملحمية

في مباراة ملحمية، فاز الزمالك على الجونة وتقدم وثبت أقدامه في المركز الثاني تحت أنظار باتشيكو.

فاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

المباراة شهدت حضور جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد للفريق من المدرجات، فيما قاد المباراة فنيا طارق يحيى من على دكة البدلاء.

سجل محمود علاء هدفين، وأحمد مصطفى "زيزو"، ويوسف إبراهيم "أوباما" أهداف الزمالك، فيما سجل والتر بواليا هدفين ولؤي وائل هدف للجونة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ61 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ 31 في المركز الـ13.

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التشكيل

طارق يحيى اختار البدء بـ كابونجو كاسونجو كمهاجم صريح في آخر مباريات المدرب المؤقت مع الفريق.

في المقابل عاد حازم إمام لمركز الظهير الأيمن، وتواجد إمام عاشور بجانب طارق حامد في وسط الملعب.

في المقابل، بدأ والتر بواليا في هجوم الجونة وحيدا بأمر من رضا شحاتة مدرب الفريق الجديد.

كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام الجونة📝 جنش يحرس المرمى وعودة حازم إمام من الإصابة#في_الدوري pic.twitter.com/ZSnnZ0WHId — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 27, 2020

وصف المباراة

الزمالك بدأ تهديد مرمى الجونة منذ الدقيقة الأولى. كاسونجو انفرد وسدد لكن من بعيد، ليحولها إسلام طارق إلى ركنية.

حازم إمام أرسل عرضية أيضا في الدقيقة الثالثة، وقابلها يوسف إبراهيم "أوباما" بتصويبة فوق المرمى.

هدف معاكس

وعكس ضغط الزمالك، تقدم الجونة بهدف أول في الدقيقة الـ14. مخالفة ينفذها عموري ويقابلها والتر بواليا برأسية في مرمى جنش مسجلا الأول.

ضغط زملكاوي

الزمالك عاد للضغط هنا وكاد يتعادل سريعا. اختراق من بنشرقي وتمريرة إلى أوباما الذي مرر الكرة إلى كاسونجو أمام المرمى الخالي من منافسه، لكن نجويم يتدخل في اللحظة الأخيرة وينقذها من أمام كاسونجو في الدقيقة الـ16.

أكرم توفيق سدد كرة قوية في الدقيقة الـ27 لكن فوق المرمى بقليل.

الجونة أجرى أولى تبديلاته اضطراريا في الدقيقة الـ32 بدخول ألان تشامبادي بدلا من باسم علي للإصابة.

وفي الدقيقة الـ39 أدرك الزمالك التعادل. مخالفة ينفذها أحمد مصطفى "زيزو" مباشرة في المرمى بشكل مخادع.

هدف أحمد سيد زيزو الرائع في شباك الجونة ⚽️🤯#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/cCnomUvosY — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 27, 2020

ضغط الضيوف

الجونة كان الأكثر خطورة بعد الهدف. والتر بواليا كاد يعيد التقدم سريعا في الدقيقة الـ41 برأسية مرت بجانب القائم بقليل.

وفي الدقيقة الـ43 سدد لؤي وائل رأسية من ركنية، أنقذها حازم إمام من على خط المرمى لترتد إلى لؤي مجددا ويحولها برأسية، لكن عبد الله جمعة ينقذها مرة أخرى من على خط المرمى، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

رضا شحاتة مدرب الجونة بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك أحمد حمدي ومحمد محسن "ليلة" بدلا من أحمد مجدي وإسلام رشدي.

هدف وتبديلات

الزمالك حاول الضغط هنا لإحراز الثاني. بنشرقي توغل وأرسل عرضية في الدقيقة الـ54 إلى كاسونجو الذي استلم الكرة واستدار لكن الدفاع قطعها منه.

ثم جاء الهدف الثاني أخيرا في الدقيقة الـ55. عرضية من حازم إمام إلى بنشرقي الذي يراوغ بمهارة فائقة ويرسل عرضية تصطدم بصدر لؤي وائل ويتابعها أوباما في المرمى الخالي.

طارق يحيى تدخل هنا وأجرى ثلاثة تبديلات مباشرة. شارك فرجاني ساسي ومصطفى محمد وإسلام جابر بدلا من أشرف بنشرقي وإمام عاشور وكابونجو كاسونجو في الدقيقة الـ56.

في المقابل رد رضا شحاتة بدخول أحمد ياسر ريان بدلا من سيرج أكا في الدقيقة الـ60.

قتل المباراة

جنش تألق في الدقيقة الـ62 وتصدى بشكل رائع لرأسية والتر بواليا وحولها إلى ركنية.

ثم تحصل أحمد سيد "زيزو" على ركلة جزاء في الدقيقة الـ64 من مجهود فردي رائع، وسجلها محمود علاء في المرمى مسجلا الهدف الثالث.

رابع تبديلات طارق يحيى كان في الدقيقة الـ69 بدخول محمد حسن بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما"، فيما رد الجونة بدخل إس

انقلاب في اللقاء

الجونة سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ68 من كرة خطفها والتر بواليا لنفسه وانفرد ثد سدد في شباك جنش.

المباراة توقفت لشرب، وبعد العودة سجل الجونة هدف التعادل مباشرة في الدقيقة الـ71. مخالفة قابلها لؤي وائل برأسية في مرمى جنش مسجلا التعادل.

مصطفى فتحي شارك مباشرة بعد الهدف بدلا من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الـ72.

هدف قاتل

محاولات الزمالك بتسجيل هدف الفوز استمرت دون جدوى حتى الدقائق الأخيرة. أحمد الغندور حكم اللقاء احتسب ستة دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

عبد الله جمعة توغل في الدقيقة الـ91 وتعرض لعرقلة من قبل لؤي وائل داخل منطقة الجزاء. الغندور قال لا شيء لكن بعد العودة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء.

وتقدم محمود علاء لتنفيذ ركلة الجزاء وسجلها بنجاح، ليسجل الهدف الرابع للزمالك والثاني له في المباراة.

الهدف هو الـ41 لـ محمود علاء في بطولة الدوري تاريخيا.

مصطفى محمد انفرد في الدقيقة الـ94 وكاد يضيف الخامس لكنه سدد في يد إسلام طارق.

وكاد الونش أيضا يضيف الخامس من عرضية لكن رأسيته ارطمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ61 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ 31 في المركز الـ13.