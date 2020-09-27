طارق يحيى: بنشرقي اعتذر ولا توجد أي مشكلة.. ومُشفق جدا على طارق حامد

كشف طارق يحيى الذي قاد الزمالك في آخر مباراة له كمدير فني قبل أن يترك المهمة لـ جيمي باتشيكو، عن اعتذار أشرف بنشرقي له بسبب ما حدث أمام الجونة.

الزمالك انتصر على الجونة 4-3 في لقاء مثير في الجولة الـ 30 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طارق يحيى: "كل التحية لفريق الجونة والجهاز الفني، الفريق قدم مباراة كبيرة ولكننا نحن من سمح بذلك بالحدوث".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة "كنا متقدمين في النتيجة 3-1 والأمور جيدة ولكن طريقة دفاعنا في الكرات الثابتة كانت سيئة جدا".

وتابع "كل الشكر للاعبي الزمالك على الرغم من حالة الإجهاد الشديد جدا لدى الجميع".

وأشار "قمت بإراحة العديد من اللاعبين وكنت أتمنى إراحة طارق حامد أيضا ولكن للأسف لم يكن أمامي خيارات عديدة بسبب عودة ساسي بعد غياب للإصابة".

وكشف "طارق حامد طلب التغيير في نهاية المباراة وأخبرته بأنه لا يمكنني ذلك. ومُشفق عليه جدا جدا بسبب ضغط المباريات".

وعن لقطة بنشرقي واعتراضه أثناء خروجه من الملعب، قال طارق يحيى: "بنشرقي أعتذر لي ولا يوجد أي مشكلة".

واستكمل "بنشرقي لاعب جميل وكان يرغب فقط في استكمال المباراة وفي النهاية أعتذر لي ولا مشكلة على الإطلاق".



















































































































































































المباراة شهدت حضور جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد للفريق من المدرجات، فيما قاد المباراة فنيا طارق يحيى من على دكة البدلاء.

سجل محمود علاء هدفين، وأحمد مصطفى "زيزو"، ويوسف إبراهيم "أوباما" أهداف الزمالك، فيما سجل والتر بواليا هدفين ولؤي وائل هدف للجونة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ61 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ 31 في المركز الـ13.