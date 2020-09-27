منافس الزمالك والإسماعيلي - الرجاء يحافظ على صدارة الدوري المغربي.. ونهضة بركان يلاحقه

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 22:36

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

حافظ الرجاء على صدارة الدوري المغربي بفوز صعب على سريع واد زم لم يحسم إلا في الدقائق الأخيرة.

وتغلب الرجاء على سريع واد زم بهدف دون رد، سجله محسن متولي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ورفع الرجاء رصيده إلى 52 نقطة قبل أربع جولات من ختام مسابقة الدوري.

أخبار متعلقة
تقرير: الرجاء لم يفقد الأمل في لحاق مدافعه بمواجهة الزمالك سامي قمصان: فايلر طلب مني متابعة لقاء الوداد والرجاء.. وهذه مشكلة جيرالدو طارق يحيى: مستعد لقيادة الزمالك في دوري الأبطال.. تفوقت على الرجاء في نهائي 2002 مفاجأة وإصابة ونقطة تشعل الدوري.. الوداد يتعادل مع الرجاء تحت أعين الأهلي والزمالك

وينتظر الرجاء نتيجة مباراة الوداد أمام مغرب تطوان ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري.

واحتل نهضة بركان المركز الثاني مؤقتا بفوز ثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق نقطتين عن الصدارة.

أما الوداد المغربي ففي المركز الثالث لحين انتهاء مباراته برصيد 48 نقطة.

ويلعب الرجاء أمام الزمالك بعد أسبوعين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن تكون مباراة الإياب في مصر بعدها بأسبوع.

من جهة أخرى، يلعب الإسماعيلي مع الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس "البطولة العربية" في موعد يحدد لاحقا.

منافس الزمالك الرجاء الدوري المغربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدحت عبد الهادي لـ في الجول: كان من المهم أن يكون ختام فترة طارق يحيى بفوز 17 دقيقة | الدوري المصري
زيزو يتحدث عن خدعة هدفه في الجونة.. ووعد تحقيق لقب إفريقيا 30 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يفقد محمد حسن أمام المصري 32 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: الدوري الإيطالي هذا الموسم يختلف كثيرا عن الماضي 32 دقيقة | أوروبا
أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 42 دقيقة | مصر
رضا شحاتة: ركلة جزاء الزمالك الأخيرة؟ لا أشغل بالي الآن.. الأهم المباريات المقبلة 56 دقيقة | مصر
طارق يحيى: بنشرقي اعتذر ولا توجد أي مشكلة.. ومُشفق جدا على طارق حامد ساعة | مصر
ابتسامة كومان الأولى.. برشلونة يضرب فياريال برباعية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك