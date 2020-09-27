منافس الزمالك والإسماعيلي - الرجاء يحافظ على صدارة الدوري المغربي.. ونهضة بركان يلاحقه

حافظ الرجاء على صدارة الدوري المغربي بفوز صعب على سريع واد زم لم يحسم إلا في الدقائق الأخيرة.

وتغلب الرجاء على سريع واد زم بهدف دون رد، سجله محسن متولي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ورفع الرجاء رصيده إلى 52 نقطة قبل أربع جولات من ختام مسابقة الدوري.

وينتظر الرجاء نتيجة مباراة الوداد أمام مغرب تطوان ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري.

واحتل نهضة بركان المركز الثاني مؤقتا بفوز ثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق نقطتين عن الصدارة.

أما الوداد المغربي ففي المركز الثالث لحين انتهاء مباراته برصيد 48 نقطة.

ويلعب الرجاء أمام الزمالك بعد أسبوعين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أن تكون مباراة الإياب في مصر بعدها بأسبوع.

من جهة أخرى، يلعب الإسماعيلي مع الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس "البطولة العربية" في موعد يحدد لاحقا.