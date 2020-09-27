انتهت في إسبانيا - برشلونة (4) - (0) فياريال.. نهاية المباراة

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

برشلونة - كأس جوان جامبر

يستضيف برشلونة فريق فياريال ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والمباراة الأولى للفريق الكتالوني في المسابقة هذا الموسم تحت قيادة رونالد كومان.

ويلعب برشلونة مباراته الأولى بعد الحصول على راحة في أول جولتين بسبب المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 باو توريس يسجل الرابع لبرشلونة بالخطأ في مرماه

ق35 ليونيل ميسي يفتتح أهدافه من ركلة جزاء

ق20 فاتي يسجل من جديد

ق16 أنسو فاتي يفتتح التسجيل لبرشلونة

انطلاق المباراة

برشلونة في الدوري الإسباني
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