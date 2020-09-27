تشكيل يوفنتوس – موراتا أساسي بجانب رونالدو.. وديبالا احتياطي أمام روما

يبدأ ألفارو موراتا لأول مرة مع يوفنتوس بعد انضمامه للفريق بجوار كريستيانو رونالدو، فيما يتواجد ديبالا على دكة البدلاء أمام روما.

أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة روما بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس شهد تواجد كريستيانو رونالدو في الهجوم بجانب موراتا، فيما تواجد ديبالا على مقاعد البدلاء بعد العودة من الإصابة.

ويتواجد خوان كوادرادو كظهير أيسر، فيما يلعب دانيلو كظهير أيمن مع قلبي جفاع هما ليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيلليني.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: تشيزني.

الدفاع: خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيلليني – دانيلو.

الوسط: أدريان رابيو – ويستون ماكيني.

أمامهما: ديان كوليسيفيسكي – أرون رامسي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا.

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