رئيس المقاولون العرب يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل النحاس لـ الأهلي

كشف المقاولون العرب حقيقة رحيل عماد النحاس عن الفريق لتدريب الأهلي في حالة رحيل ريني فايلر عن الفريق الأحمر.

وقال محسن صلاح في تصريحات لـFilGoal.com: "لم يحدث أن تحدث معنا الأهلي بشأن احتمالية رحيل عماد النحاس".

وأضاف "لا يوجد أي حديث في هذا الشأن على الإطلاق، سواء من النحاس لي أو من الأهلي".

وواصل "كل هذه الأمور اجتهادات واختراعات، إذا كان هناك أي خطوات، لكان هناك حديث بين الخطيب وبيني أو بين الخطيب وعماد النحاس".

رئيس المقاولون العرب أتبع "هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، لذلك كلها اجتهادات واختراعات وتمنيات من جماهير الأهلي، ولكن على صعيد المسئولين، لا يوجد أي مفاوضات".

وأتم "هل هناك نية في التفريط بالنحاس حال طلبه أو طلب الأهلي؟ لن أتحدث عن شىء لم يحدث، لن أفترض شيء غير موجود".

بعض التقارير أشارت لاحتمالية رحيل عماد النحاس عن المقاولون العر ب إلى الأهلي لخلافة ريني فايلر في حالة رحيله.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الخميس المقبل في دور الـ16 من كأس مصر.

الأهلي كشف في وقت سابق بأنهم سيكشفوا مصير فايلر النهائي يوم الخميس عقب لقاء الترسانة.

المقاولون العرب يسير بشكل رائع هذا الموسم. الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

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