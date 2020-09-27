رئيس المقاولون العرب يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل النحاس لـ الأهلي

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 19:35

كتب : أحمد شاكر

ريني فايلر - الأهلي

كشف المقاولون العرب حقيقة رحيل عماد النحاس عن الفريق لتدريب الأهلي في حالة رحيل ريني فايلر عن الفريق الأحمر.

وقال محسن صلاح في تصريحات لـFilGoal.com: "لم يحدث أن تحدث معنا الأهلي بشأن احتمالية رحيل عماد النحاس".

وأضاف "لا يوجد أي حديث في هذا الشأن على الإطلاق، سواء من النحاس لي أو من الأهلي".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف سبب موافقة الأهلي على تأجيل إفريقيا رغم البند الجدلي بعقد فايلر سفير مصر يكشف لـ في الجول موعد وطريقة وصول الأهلي والزمالك إلى المغرب خبر في الجول - رامي ربيعة يغيب عن الأهلي شهرا على الأقل تقرير إيطالي: سباليتي قريب من خلافة فايلر في الأهلي

وواصل "كل هذه الأمور اجتهادات واختراعات، إذا كان هناك أي خطوات، لكان هناك حديث بين الخطيب وبيني أو بين الخطيب وعماد النحاس".

رئيس المقاولون العرب أتبع "هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، لذلك كلها اجتهادات واختراعات وتمنيات من جماهير الأهلي، ولكن على صعيد المسئولين، لا يوجد أي مفاوضات".

وأتم "هل هناك نية في التفريط بالنحاس حال طلبه أو طلب الأهلي؟ لن أتحدث عن شىء لم يحدث، لن أفترض شيء غير موجود".

بعض التقارير أشارت لاحتمالية رحيل عماد النحاس عن المقاولون العر ب إلى الأهلي لخلافة ريني فايلر في حالة رحيله.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الخميس المقبل في دور الـ16 من كأس مصر.

الأهلي كشف في وقت سابق بأنهم سيكشفوا مصير فايلر النهائي يوم الخميس عقب لقاء الترسانة.

المقاولون العرب يسير بشكل رائع هذا الموسم. الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

اقرأ أيضا:

اسم عالمي مفاجئ مرشح لخلافة فايلر

ماذا يتجه الأهلي بشأن ملف فايلر

في الدوري الأهلي فايلر المقاولون العرب عماد النحاس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الزمالك ضد الجونة 24 دقيقة | الدوري المصري
ليلة تاريخية لـ فاردي ورفاقه.. ثعالب ليستر تمزق مانشستر سيتي وجوارديولا بخماسية 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس المقاولون العرب يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل النحاس لـ الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عودة جنش وحازم إمام.. وبنشرقي أساسي أمام الجونة 37 دقيقة | مصر
اسكواش - وادي دجلة يفتتح ملعب رنيم الوليلي.. واللاعبة: لم أتوقع تلك الصورة الرائعة 39 دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف سبب موافقة الأهلي على تأجيل إفريقيا رغم البند الجدلي بعقد فايلر 53 دقيقة | إفريقيا
اسكواش - الإثنين مصر تستضيف السلسلة الختامية العالمية للعام الثاني على التوالي بحضور الجماهير 57 دقيقة | رياضات أخرى
القُبلة الأولى في اكتساح أتليتكو لـ غرناطة.. 20 دقيقة تكفي سواريز لدخول التاريخ ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك