كرة سلة - رغم التوقيع لـ سموحة.. هالة الشعراوي تنضم إلى سبورتنج

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 18:47

كتب : محمد سمير

هالة الشعراوي - سبورتنج كرة سلة

انضمت هالة الشعراوي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر إلى صفوف سبورتنج رغم توقيعها لسموحة.

وانتهى تعاقد هالة الشعراوي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يتفق الطرفان خلال مفاوضات التجديد.

وكانت هالة قد أعلنت الانتقال إلى صفوف سموحة والتوقيع للنادي السكندري وقت التوقف أثناء جائحة فيروس كورونا.

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وبالرغم من ذلك انتقلت هالة إلى صفوف سبورتنج رسميا اليوم الأحد بعد عدم التوافق مع سموحة على بعض شروط التعاقد.

وبذلك يدعم سبورتنج صفوفة باللاعبة الثانية من الأهلي بعد انضمام منار إيهاب إلى الفريق السكندري.

وكان الأهلي قد ضم ثنائي سموحة رنا نبيل ومي حلوة بداية من الموسم الجديد المقرر انطلاقه في أكتوبر.

وحقق الأهلي لقبي دوري المرتبط ودوري سوبر المحترفين لموسم 2019 -2020.

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