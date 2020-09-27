مرتضى لـ في الجول: باتشيكو وقع رسميا عقود تدريب الزمالك.. ويرد على "المفاوضات مع خربين"

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 18:47

كتب : بسام أبوبكر

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع البرتغالي جايمي باتشيكو على عقود تدريبه للفريق الأبيض.

عمر خربين

النادي : الهلال

الزمالك

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com: "باتشيكو وقع اليوم الأحد عقود تدريب الزمالك بشكل رسمي".

وكان باتشيكو وصل القاهرة أمس السبت ليبدأ مهمة تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

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وسأل FilGoal.com مرتضى منصور عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع عمر خربين مهاجم منتخب سوريا والهلال السعودي.

ورد مرتضى منصور لـFilGoal.com قائلا: "كيف أدخل في مفاوضات مع عمر خربين والزمالك يمتلك حاليا 7 لاعبين أجانب".

وتابع "الزمالك يضم كل من حميد أحداد ورزاق سيسيه ومعروف يوسف وكابونجو كاسونجو وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم".

وأوضح "كيف سنتعاقد مع لاعب أجنبي آخر أو ندخل في مفاوضات معه قبل حسم موقف بعض هؤلاء اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أتمنى من البعض عدم الزج باسم الزمالك في أي شيء غير صحيح".

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