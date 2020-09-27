خبر في الجول – محمد أوناجم جاهز طبيا لمواجهة المصري

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 17:56

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أوناجم مع الزمالك أمام الإنتاج الحربي

بات محمد أوناجم الجناح المغربي لنادي الزمالك، جاهزا للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية.

خضع أوناجم لعدة فحوصات طبية خلال الأيام القليلة الماضية، أثبتت اكتمال شفاءه بنسبة كبيرة جدا وجاهزيته للعودة للتدريبات.

وبناء على ما سبق، فإن أوناجم حسبما علم FilGoal.com أصبح جاهزا للمشاركة أمام المصري في الجولة المقبلة من الناحية الطبية، لكن القرار سيكون في يد الجهاز الفني.

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ربما يرى الجهاز الفني الجديد للزمالك، بأن أوناجم ليس جاهزا بدنيا بعد بسبب الغياب لفترة عن التدريبات، أو يفضلون إراحته لمباراة أخرى لضمان سلامته.

أوناجم كان قد أصيب بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ليخرج مستبلا ويغيب أمام أسوان وطنطا للإصابة.

الزمالك يلاقي الجونة مساء اليوم الأحد، فيما يلتقي مع المصري يوم الخميس المقبل.

وستكون مباراة المصري هي الأولى تحت قيادة جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد، والذي سيحضر مباراة اليوم من المدرجات.

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