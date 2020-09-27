ليدز يواصل انطلاقته الرائعة ويقهر شيفيلد بالوقت القاتل في دربي يوركشاير

فاز ليدز يونايتد على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفٍ دون رد في ملعب بارمول لين، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

الإنجليزي باتريك بامفورد سجّل هدف المباراة في وقتٍ قاتل بالدقيقة 88 من عمر المواجهة.

ليصير بامفورد أول لاعب في تاريخ ليدز يونايتد يسجّل بأول 3 جولات من القسم الأول الإنجليزي.

الانتصار رفع رصيد ليدز إلى 6 نقاط في المركز السادس مؤقتا، فيما تجمّد رصيد شيفيلد يونايتد عند 0 دون رصيد في المركز 20 –الأخير- بعد 3 هزائم.

دربي يوركشاير بين ليدز وشيفيلد يقام في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ مايو 2001، يومها فاز ليدز 6-1.

وكان ليدز يونايتد قد بدأ الدوري بخسارة بشق الأنفس أمام ليفربول حامل اللقب بنتيجة 3-4، قبل أن يفوز في المباراة الثانية على فولام بنتيجة 4-3 أيضا.

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