تقرير: الرجاء لم يفقد الأمل في لحاق مدافعه بمواجهة الزمالك

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 14:45

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يحاول فريق الرجاء تأهيل عبد الرحيم شاكر مدافع الفريق ليكون جاهزا للمشاركة في المبارتين الهامتين أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع Le360 سبور المغربي أن نتائج الفحوصات الطبية الدقيقة، التي خضع لها شاكر يوم السبت أوضحت إصابته في العضلة الضامة.

وبذلك انتهت فرص مدافع الرجاء في اللحاق بالمباريات المتبقية للفريق في الدوري المغربي، حسب التقرير.

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وأعد الطاقم الطبي للرجاء برنامجا تدريبيا خاصا لعبد الرحيم، من أجل تسريع وتيرة علاجه وضمان مشاركته خلال المواجهة الإفريقية ضد الزمالك.

من المقرر أن يلعب الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال، على أن تكون مواجهة الذهاب في الدار البيضاء يوم 18 أكتوبر، وتقام مباراة الإياب بمصر يوم 24 من الشهر ذاته.

سيلعب المنتصر من هذه المواجهة ضد الفائز من مواجهة الأهلي ضد الوداد، في المباراة النهائية للمسابقة يوم 6 نوفمبر المقبل.

الرجاء الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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