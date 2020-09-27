انضمام جيرالدو وأري بابل لقائمة منتخب أنجولا

تلقى جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي، استدعاءً للانضمام إلى منتخب بلاده أنجولا في التوقف الدولي المقبل.

وذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن جيرالدو بصدد الانضمام إلى منتخب بلاده يوم 5 أكتوبر المقبل ضمن الأجندة الدولية.

وتلعب أنجولا مباراتين وديتين أمام كل من موزمبيق وغينيا بيساو، استعدادا لتصفيات لكأس الأمم الإفريقية 2021.

جيرالدو (28 عاما) يمتلك 21 مباراة دولية مع منتخب أنجولا، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع آخر.

وشارك جيرالدو مع أنجولا في كأس الأمم الإفريقية 2013 و2019.

كما شهدت القائمة استدعاء أري بابل، وظهور باستوس مدافع لاتسيو، وجوناس راماليو لاعب جيرونا، وزيتو لوفومبو المنضم مؤخرا لـ كالياري.

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