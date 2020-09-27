مران الأهلي - فايلر يجتمع بـ حمدي فتحي.. ووليد سليمان يتدرب الإثنين

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 13:41

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي - طنطا

اجتمع ريني فايلر مدرب الأهلي بلاعبه حمدي فتحي يوم الأحد على هامش مران الفريق لشرح بعض الأمور الفنية بعد مباراة طنطا يوم السبت والتي حسمها الأول بهدف عمرو السولية.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا ضد طنطا تدريبات استشفائية وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن وليد سليمان سينضم للتدريبات يوم الإثنين.

وقال عبد الحفيظ إن سليمان عانى من كدمة قوية في ضلع أبعدته عن مواجهة طنطا.

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ويستعد الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لمواجهة ضيفه الترسانة يوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس مصر.

وبعد التتويج باللقب المحلي يترقب الأهلي مواجهة مضيفه الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في 17 أكتوبر المقبل.

ويستضيف الأهلي فريق الوداد بعد مباراة الذهاب بستة أيام.

وفي حال عبوره للنهائي يواجه الرجاء المغربي أو غريمه التقليدي الزمالك.

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