شكوك حول مشاركة أليسون وتياجو أمام أرسنال

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 13:16

كتب : FilGoal

أليسون - جورجينيو - ليفربول - تشيلسي

تحوم الشكوك حول مشاركة أليسون بيكر وتياجو ألكانتارا لاعبا ليفربول في لقاء أرسنال يوم الإثنين.

ويستضيف ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي منافسه أرسنال في قمة الجولة الثالثة من المسابقة.

وأشار تقرير جريدة إندبيندينت أن الثنائي غاب عن مران الأحد بسبب الإصابة، لكن سبب الإصابة لم يعرف بعد.

أخبار متعلقة
ماني: تياجو سيأخذ ليفربول إلى مستوى آخر عودة كينجسلي كومان بعد العزل للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا مئوية زيدان وهفوة فالفيردي في أبرز ملامح انتصار ريال مدريد على بيتيس قائمة برشلونة الأولى مع كومان – حضور ريكي بويج وغياب أومتيتي أمام فياريال

وأوضح التقرير أن يورجن كلوب سينتظر حتى الساعات الأخيرة قبل اللقاء لمعرفة حالة الثنائي البدنية.

ويخوض ليفربول تدريبا مساء الأحد، قد يشارك فيه أحدهما أو كلاهما، لكن هذا لن يبعد الشكوك حول إمكانية المشاركة أمام المدفعجية.

الفرصة متاحة لتياجو ليلعب مباراته الأولى بشكل أساسي، في ظل غياب جوردن هندرسون بسبب الإصابة.

شهدت مباراة الأحد الماضي ضد تشيلسي الظهور الأول لتياجو مع ليفربول، الذي انضم من بايرن ميونيخ قبل يومين فقط من اللقاء.

وأكمل تياجو 75 تمريرة ناجحة، وهو أكبر عدد أكمله أي لاعب في 45 دقيقة كحد أقصى منذ أن بدأ جمع هذه البيانات في الدوري منذ موسم 2003-2004.

ليفربول خسر من أرسنال مرتين خلال فترة ما بعد فيروس كورونا، الأولى في الدوري، والثانية في مباراة الدرع الخيرية.

ليفربول أرسنال تياجو ألكانتارا أليسون بيكر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصر 2021 - الإعلان عن أكواد المتطوعين المقبولين مبدئيا 6 دقيقة | رياضات أخرى
بعد النتائج الكارثية.. شالكه يقيل مدربه 13 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - "بديل مصطفى محمد" ضمن أسباب تراجع الزمالك عن ضم بابل.. وموقف النادي قانوني 28 دقيقة | ميركاتو
مورينيو يرد بسخرية على سولشاير: سيهتم بمساحة منطقة الجزاء وليس المرمى 39 دقيقة | أوروبا
تشكيل أتليتكو مدريد – كوستا وفيليكس أساسيان.. وسواريز بديل أمام غرناطة 43 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف – الأقرب لما سيعلنه الأهلي عن فايلر يوم الخميس.. واتجاه جديد بشأن بديله 53 دقيقة | الدوري المصري
ليدز يواصل انطلاقته الرائعة ويقهر شيفيلد بالوقت القاتل في دربي يوركشاير 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الرجاء لم يفقد الأمل في لحاق مدافعه بمواجهة الزمالك ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك