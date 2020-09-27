شكوك حول مشاركة أليسون وتياجو أمام أرسنال

تحوم الشكوك حول مشاركة أليسون بيكر وتياجو ألكانتارا لاعبا ليفربول في لقاء أرسنال يوم الإثنين.

ويستضيف ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي منافسه أرسنال في قمة الجولة الثالثة من المسابقة.

وأشار تقرير جريدة إندبيندينت أن الثنائي غاب عن مران الأحد بسبب الإصابة، لكن سبب الإصابة لم يعرف بعد.

وأوضح التقرير أن يورجن كلوب سينتظر حتى الساعات الأخيرة قبل اللقاء لمعرفة حالة الثنائي البدنية.

ويخوض ليفربول تدريبا مساء الأحد، قد يشارك فيه أحدهما أو كلاهما، لكن هذا لن يبعد الشكوك حول إمكانية المشاركة أمام المدفعجية.

الفرصة متاحة لتياجو ليلعب مباراته الأولى بشكل أساسي، في ظل غياب جوردن هندرسون بسبب الإصابة.

شهدت مباراة الأحد الماضي ضد تشيلسي الظهور الأول لتياجو مع ليفربول، الذي انضم من بايرن ميونيخ قبل يومين فقط من اللقاء.

وأكمل تياجو 75 تمريرة ناجحة، وهو أكبر عدد أكمله أي لاعب في 45 دقيقة كحد أقصى منذ أن بدأ جمع هذه البيانات في الدوري منذ موسم 2003-2004.

ليفربول خسر من أرسنال مرتين خلال فترة ما بعد فيروس كورونا، الأولى في الدوري، والثانية في مباراة الدرع الخيرية.