في الدرجة الثانية – استقالة أحمد صالح من تدريب الإعلاميين.. وأحمد أبو علي يخلفه

أعلن أحمد صالح نجم الزمالك السابق، عن تقدمه باستقالته من تدريب الإعلاميين في دوري الدرجة الثانية.

وصرّح صالح لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من تدريب الإعلاميين لسوء التوفيق في الفترة الماضية".

وأضاف: "تعرضنا لهزيمةة بثلاثة أهداف لهدف أمام الألومنيوم، ولم نوفق في أكثر من فرصة".

وواصل: "تواصلت مع لجنة الحكام لتعيين حكام مميزين لمبارياتنا بعد احتساب 9 ركلات جزاء ضد فريقي".

وتابع: "عانينا من نقص عددي في اللاعبين بسبب الإصابات، ورغم التعاقد مع لاعبين مميزين في يناير، إلا أن النتائج لم تكن إيجابية".

وأتم: "أشكر مجلس الإدارة على ثقتهم في قدراتي ورغبتهم في استمراري، لكن رغبتي الرحيل وهذا قرار نهائي".

واتجهت إدارة الإعلاميين إلى تعيين أحمد أبو علي كمدير فني للفريق.

وصرّح خالد فتوح المشرف العام على الكرة في الإعلاميين لـ FilGoal.com: "قبلنا استقالة أحمد صالح".

وأضاف: "استقررنا على تعيين أحمد أبو علي مديرا فنيا للفريق، وهو أحد أبناء النادي، حتى يستكمل مهمة تدريب الفريق في الجولات الثلاث المقبلة".

ويحتل الإعلاميين المركز التاسع في مجموعة الصعيد، برصيد 19 نقطة، من 4 انتصارات و8 هزائم و7 تعادلات.

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