الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية لحارس مرماه علي لطفي

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

علي لطفي - الأهلي

أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي سلبية المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها حارس مرماه علي لطفي والذي أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا.

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار الأهلي إلى أن لطفي، اللاعب الأسبق لإنبي، يعود قريبا لتدريبات الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية إن الاتجاه الأقرب هو سفر الفريق إلى المغرب على متن طائرة خاصة لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في 17 أكتوبر المقبل.

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وتفوق الأهلي يوم السبت على مضيفه طنطا في الدوري المصري الممتاز بهدف عمرو السولية ويستعد لمواجهة ضيفه الترسانة يوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس مصر.

وتوج الأهلي بالدوري للمرة 42 في تاريخه ويتأهب الآن للمباراة المرتقبة ضد الوداد.

ويستضيف الأهلي فريق الوداد بعد مباراة الذهاب بستة أيام.

وفي حال عبوره للنهائي يواجه الرجاء المغربي أو غريمه التقليدي الزمالك.

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