ماني: تياجو سيأخذ ليفربول إلى مستوى آخر

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

يتوقع ساديو ماني نجم ليفربول أن يتسبب انضمام تياجو ألكانتارا في ارتفاع مستوى الفريق في الفترة المقبلة.

تياجو انضم إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، رفقة كوستاس تسيميكاس وديوجو جوتا.

وقال ماني في تصريحات لموقع ناديه: "لا أعتقد أن المشجعين وحدهم متحمسون لرؤية تياجو، أنا وزملائي كنا سعداء حقًا بوجود لاعب بمثل هذه الجودة في فريقنا".

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وأضاف السنغالي عن زميله الإسباني "سيجعل الفريق يظهر بشكل أفضل. أستطيع أن أرى ذلك منذ اليوم الأول في التدريبات وما قدمه ضد تشيلسي".

شهدت مباراة الأحد الماضي الظهور الأول لتياجو ألكانتارا مع ليفربول. الذي انضم من بايرن ميونيخ قبل يومين فقط من اللقاء.

وأكمل ماني "أنا متأكد من أن تياجو سيأخذنا إلى مستوى آخر بالتأكيد".

وأكمل تياجو 75 تمريرة ناجحة، وهو أكبر عدد أكمله أي لاعب في 45 دقيقة كحد أقصى منذ أن بدأ جمع هذه البيانات في الدوري منذ موسم 2003-2004.

وواصل "نتطلع إلى رؤية كوستاس وديوجو جوتا أيضًا، وهما إضافة جيد حقًا بالنسبة لنا. أنا سعيد حقًا بوجودهما أيضًا. إنهما لاعبان رائعان وسيأخذوننا أيضًا إلى مستوى آخر".

ويستعد ليفربول لاستضافة أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الإثنين.

ساديو ماني تياجو ألكانتارا ليفربول
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