راموس عن موقف ريال مدريد من سوق الانتقالات: حياتنا لا تتوقف على صفقة

دافع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن موقف فريقه في سوق الانتقالات بعدم التعاقد مع لاعبين جدد، مشيرا إلى قدرة ناديه على المضي قدما بقائمته الحالية.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال الإسباني في حواره مع قناة Movistar:"الشعور بالأسى ليس جيدا. على الموجودين هنا إظهار قدراتهم، حياتنا لا تتوقف على صفقة أو آخرى".

وسجل راموس هدف فريقه الثالث ليفوز على ريال بيتيس بنتيجة 3-2 يوم السبت في الدوري الإسباني، بعد ترجمته بنجاح لركلة جزاء استعان الحكم بالفيديو لاحتسابها.

وواصل راموس (34 عاما) "علي الجلوس ومشاهدة اللقطة مرة أخرى، كنت بعيدا حين وقعت ولا أستطيع الحكم. لا يمكننا تغيير شيء، هذه كرة القدم، الحكم موجود ليقدم أفضل ما لديه ولا أعتقد أنه يضمر شيئا".

وظفر ريال مدريد حامل اللقب بانتصار صعب من ملعب بيتيس ويستعد لاستضافة بلد الوليد يوم الأربعاء.

وجمع ريال مدريد 4 نقاط من أول جولتين بالتعادل مع ريال سوسييداد والفوز على بيتيس.

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