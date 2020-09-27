كونتي: أثق في إريكسن.. سأحتاج كل اللاعبين لأن الموسم طويل ومرهق

شدد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان على ثقته في قدرات لاعبه كريستيان إريكسن، متوقعا المزيد من الدنماركي مع الفريق الإيطالي.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال كونتي بعد فوز مثير بنتيجة 4-3 على ضيفه فيورنتينا يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري:"إريكسن تحسن، يلعب في المركز الأمثل له. أعتقد قدم مباراة جيدة. نعمل معه لعلمنا أن لديه قدرات مهمة. أثق به، يتدرب جيدا جدا ودوما متاح للفريق. أتمنى وصوله قريبا إلى أفضل مستوياته".

وأضاف المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي وإيطاليا في حواره مع قناة إنتر "التغييرات حسنت الفريق. أنا سعيد واللاعبون يعرفون ذلك. الموسم طويل ومرهق، سنحتاج الجميع. النقاط الثلاث مهمة، سجلنا أربعة أهداف وهذا جيد، لكن في نفس الوقت لا يمكننا استقبال 3 بهذا الشكل".

وأتم "علينا التحسن. إذا أردت اللعب في أقوى البطولات، التوازن هو أساس كل شيء".

وقلب إنتر تأخره إلى فوز في الدقائق الأخيرة من المباراة لينتزع فوزا في أول لقاء رسمي بالموسم.

ويحل إنتر ضيفا على بينفينتو يوم الأربعاء ثم يواجه مضيفه لاتسيو في قمة مرتقبة يوم 4 أكتوبر.

واحتل إنتر وصافة الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن البطل يوفنتوس في الموسم الماضي.

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