كونتي: أثق في إريكسن.. سأحتاج كل اللاعبين لأن الموسم طويل ومرهق

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 10:39

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر - نابولي - كأس إيطاليا

شدد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان على ثقته في قدرات لاعبه كريستيان إريكسن، متوقعا المزيد من الدنماركي مع الفريق الإيطالي.

وقال كونتي بعد فوز مثير بنتيجة 4-3 على ضيفه فيورنتينا يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري:"إريكسن تحسن، يلعب في المركز الأمثل له. أعتقد قدم مباراة جيدة. نعمل معه لعلمنا أن لديه قدرات مهمة. أثق به، يتدرب جيدا جدا ودوما متاح للفريق. أتمنى وصوله قريبا إلى أفضل مستوياته".

وأضاف المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي وإيطاليا في حواره مع قناة إنتر "التغييرات حسنت الفريق. أنا سعيد واللاعبون يعرفون ذلك. الموسم طويل ومرهق، سنحتاج الجميع. النقاط الثلاث مهمة، سجلنا أربعة أهداف وهذا جيد، لكن في نفس الوقت لا يمكننا استقبال 3 بهذا الشكل".

أخبار متعلقة
بيليجريني: لا أستطيع مواجهة الطرد وركلات الجزاء وتقنية الفيديو وريال مدريد معا جوارديولا ساخطا: لا أحد يهتم باللاعبين تيليجراف الهولندية: ديست يسافر إسبانيا الإثنين للانضمام إلى برشلونة مواعيد مباريات الأحد 27 سبتمبر 2020.. الزمالك وبرشلونة وسيتي ويوفنتوس

وأتم "علينا التحسن. إذا أردت اللعب في أقوى البطولات، التوازن هو أساس كل شيء".

وقلب إنتر تأخره إلى فوز في الدقائق الأخيرة من المباراة لينتزع فوزا في أول لقاء رسمي بالموسم.

ويحل إنتر ضيفا على بينفينتو يوم الأربعاء ثم يواجه مضيفه لاتسيو في قمة مرتقبة يوم 4 أكتوبر.

واحتل إنتر وصافة الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن البطل يوفنتوس في الموسم الماضي.

اقرأ أيضا

هل يقود باتشيكو الزمالك ضد الجونة؟

ماذا قال باتشيكو فور وصوله مصر

إريكسن إنتر ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
ربيع ياسين يطلب ضم المستبعدين من مباريات الدوري لمنتخب الشباب 2 دقيقة | منتخب مصر
شكوك حول مشاركة أليسون وتياجو أمام أرسنال 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية – استقالة أحمد صالح من تدريب الإعلاميين.. وأحمد أبو علي يخلفه 6 دقيقة | مصر
الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية لحارس مرماه علي لطفي 17 دقيقة | مصر
تقرير جزائري: بلايلي يستهدف فسخ تعاقده مع أهلي جدة.. وعروض أوروبية منتظرة 47 دقيقة | ميركاتو
عودة كينجسلي كومان بعد العزل للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا 50 دقيقة | أوروبا
قائمة برشلونة الأولى مع كومان – حضور ريكي بويج وغياب أومتيتي أمام فياريال 51 دقيقة |
مئوية زيدان وهفوة فالفيردي في أبرز ملامح انتصار ريال مدريد على بيتيس ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 3 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 4 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك
قد ينال إعجابك