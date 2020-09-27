جوارديولا ساخطا: لا أحد يهتم باللاعبين

انتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رزنامة المباريات التي يراها تؤثر سلبا على الفرق واللاعبين خاصة في الموسم الحالي الذي يأتي بعد انتشار فيروس كورونا الذي أوقف كرة القدم أشهر في الموسم المنصرم.

ومع استعداد سيتي لمواجهة قوية ضد ضيفه ليستر سيتي يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يفتقد جوارديولا عددا من لاعبيه الأساسيين مثل سيرخيو أجويرو وجابريل جيسوس المصابين، بينما برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأوليكساندر زينشينكو ليسوا مكتملي اللياقة بعد.

ويغيب أيضا أيمريك لابورت وإلكاي جوندوجان اللذان أصيبا في وقت سابق بفيروس كورونا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي:"هذا هو الواقع. ليس فقط مانشستر سيتي، بل كل الأندية والدول. لا أحد يهتم باللاعبين. الجميع، الدوري الإنجليزي الممتاز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الكل يدافع عن عمله ومنصبه".

واستمر المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "خاض اللاعبون فترة إعداد قدرها أسبوعين والآن عليهم لعب مباراة كل 3 أيام على مدار 11 شهرا. لن يتغير شيء بقول العكس".

وأضاف جوارديولا "أتفهم أن الموقف استثنائي للجميع، المطاعم، المسارح، السينما، المتاحف. الكل يعاني، لسنا استثناء، علينا أن نؤمن بما نفعل ومحاولة لعب مباراة جيدة. لدينا 3 لاعبين عادوا مصابين من مباريات دولية. لا يمكننا التحكم في ذلك. يتركونهم يلعبون مباراتين خلال 4 أيام دون أي استعداد. اللاعبون ليسوا آلات".

واضطر جوارديولا للاعتماد على لاعبين من أكاديمية سيتي ليتفوق على بورنموث يوم الخميس في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويسعى جوارديولا، بطل الدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي، لمواصلة انطلاقته القوية في الموسم الحالي بعد فوزه على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

وتأجلت مباراة سيتي ضد أستون فيلا في الجولة الأولى من الدوري.

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