مواعيد مباريات الأحد 27 سبتمبر 2020.. الزمالك وبرشلونة وسيتي ويوفنتوس

يستضيف الزمالك يوم الأحد فريق الجونة في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي الخامسة والنصف مساء وعلى قناة beIN Sports 2 يلعب مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستهل برشلونة مشواره في الدوري باستضافة فياريال الساعة 9 مساء وتنقل قناة beIN Sports 3 المباراة.

والتاسعة إلا ربع مساء يحل يوفنتوس ضيفا على روما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي وتنقل قناة beIN Sports 4 المباراة.

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