رسائل مثيرة من طارق سليمان.. عن "العودة لـ الأهلي" والمقارنة مع مدرب الحراس الحالي

وجه طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق للأهلي عدة رسائل مثيرة ردا على "ترشيحه" العودة من جديد للعمل في النادي.

وحل طارق سليمان ضيفا على قناة صدى البلد، وتحدث خلال ظهوره عن حقيقة تلقيه مكالمة هاتفية من مسؤولي الأهلي للعودة للنادي، إلى جانب سبب تألق محمد الشناوي هذا الموسم ولماذا رحل شريف إكرامي لـ بيراميدز.

وفيما يلي أبرز رسائل طارق سليمان، كما جاءت على لسانه.

العودة للأهلي؟

** حتى الآن لم يتحدث معي أي أحد من الأهلي بشكل رسمي بخصوص العودة للفريق.

** الأهلي في دمي وله فضل كبير جدا علي، وفي أي وقت سأعود للأهلي سأكون سعيد جدا.

** قرأت ما يقال عن عودتي للنادي من مواقع التواصل الإجتماعي ولم أتلق أي مكالمة من أي مسؤول في الأهلي.

** بالتأكيد لم أطلب أي مسؤول في الأهلي هاتفيا للحديث معه حول هذا الأمر، لم أفعل ذلك ولا يصح من الأساس أن أتحدث مع مسؤول في النادي في هذا الوقت.

** بكل تأكيد إذا طلب الأهلي عودتي من جديد سأوافق.

طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق يكشف هل تواصل معه أحد من الإدارة الحالية للعمل في الجهاز الفني؟#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/0FY9xKuTHR — صدى البلد (@baladtv) September 26, 2020

الشناوي ومدرب حراس مرمى الأهلي الحالي.

** الشناوي من أفضل 10 حراس في العالم الآن.

** أشاهد الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والشناوي كإمكانيات وموهبة إذا كان يلعب في دوري أوروبي كبير لأصبح تصنيفه أفضل في قائمة أفضل 10 من الأساس.

** إذا كنا نتحدث عن الأفضل في العالم فلدينا مانويل نوير من ألمانيا وكورتوا وشتيجن من إسبانيا وأليسون ولينو من إنجلترا وتشيزيني من إيطاليا ونافاس من فرنسا.

** كيبا حارس جيد ولكن أخطائه كارثية ومشكلته في فقدان التركيز، مما يجعله يرتكب أخطاء سهلة جدا. محمد الشناوي لا يفقد تركيزه في أي لحظة في المباراة، منذ بداية مشواره وحتى في التدريبات دائما ما يحافظ على تركيزه 90 دقيقة.

** الجزء الأكبر للإشادة بمستوى الشناوي لـ ميشيل يانكون (مدرب حراس الأهلي الحالي)؟ يعني في 4 سنين، معاه مدرب قعد معاه 3 سنين، ومدرب قعد معاه سنة منها 6 شهور كورونا يبقى الإشادة المفروض تبقى لمين؟ بالتأكيد يحسب له مستوى الشناوي هذا الموسم ولكن الشناوي بقاله قد ايه كويس؟

** الشناوي منذ مدة طويلة وهو يسير بشكل جيد جدا وشارك في كأس العالم بسبب تألقه مع الأهلي وكذلك في بطولة أمم إفريقيا وكان سيحصل على جائزة أفضل حارس في البطولة لولا خروج المنتخب، وكل ذلك بسبب تألقه في الأهلي.

** رأيي في ميشيل يانكون؟ لم أراه، ولكنني أشاهد أداء الشناوي والأخير مستمر في أدائه الجيد. الشناوي منذ 3 سنوات وهو يؤدي بشكل جيد.

** المقارنة مع مدرب الحراس الحالي؟ مع احترامي لأي حد، ولكن هناك بعض الأمور تكون مقصودة لكي لا يعود طارق سليمان للأهلي. هناك أصوات بذلك دائما وتلك الأصوات من خارج النادي ولكنها قد تكون مؤثرة على النادي.

** لماذا رحل طارق سليمان من الأهلي؟ رحلت والشناوي كان أفضل حارس في مصر وشارك في كأس العالم.

** عندما عدت للأهلي (مع محمد يوسف قبل تولي لاسارتي) عانيت بشكل كبير جدا جدا، كنا نمتلك 3 حراس مرمى في حالة صعبة جدا معنويا وفنيا والأهلي كان في المركز قبل الأخير، والثلاثي شارك معي والزمالك كان يقدم موسما تاريخيا لا يجعله يخسر الدوري أبدا، وفي النهاية نجحنا في تحقيق الإعجاز والتتويج باللقب.

طارق سليمان عن ميشيل مدرب حراس الأهلي الحالي: هل اللي يستحق الإشادة اللي عمل مع الشناوي 3 سنين من 4 سنين ولا سنة واحدة؟#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/YmpUWJ4KlY — صدى البلد (@baladtv) September 26, 2020

شريف إكرامي

** انتقال إكرامي لـ بيراميدز؟ السبب واضح وهو رغبته في اللعب ورأى بأن الحصول على فرصة في الأهلي لن تكون سهلة لأن الشناوي هو رقم 1.

** المنافسة في بيراميدز لن تكون سهلة. هو تحدي كبير لإكرامي وأعرف جيدا حُبه للتحديات.

** لم أُدرب أحمد الشناوي والمهدي سليمان، ولكنني أعرف إكرامي جيدا وأعرف حبه للتحديات.

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