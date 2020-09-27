مؤتمر زيدان: لا أريد صفقات جديدة

الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

مؤتمر زيدان

حسم زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد موقفه، وعبر عن عدم رغبته في انتداب صفقات جديدة هذا الصيف.

ريال مدريد تغلّب بصعوبة بالغة على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بعد المباراة: "ندرك ما في وسعنا تقديمه، ونستطيع التحسن. بدأنا بشكل مميز في أول 15 دقيقة، وبعد الهدف تراجعنا بعض الشيء، الوضع كان معقدا للغاية، لأننا نكون أفضل عندما نبادر الخصم. سجلوا علينا هدفا ثم أضافوا الثاني فورا. في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد وآمن اللاعبون حتى النهاية".

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وعن عودة فريقه في النتيجة: "الحالة المعنوية مهمة، عندما تكون متأخرا في النتيجة يكون من الصعب أن تغيّر الوضع في المباراة. لكن اليوم حظينا بكثير من الفرص وسجلنا 3 فرص وكان من الممكن أن نسجل أكثر. أنا فخور للغاية بكل اللاعبين، يجب أن نواصل على هذا المنوال".

وعن الجدل التحكيمي الذي شهدته المباراة: "يوجد حكم يراجع كل اللقطات، وما حدث في المباراة كان عدلا، الحكم هو المسؤول وأنا لم أنخرط أبدا في الحديث عن الحكم ولن أفعل ذلك اليوم. قدّمنا كل ما لدينا في ملعب مُعقّد أمام خصم فاز بأول مباراتين في الدوري، عانينا كثيرا، لكننا سعداء بالعمل الذي قدمناه".

وسُئل زيدان عن إشراك كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش معا في خط الهجوم، فجاءت إجابته عامة: "ما أبحث عنه كما هو الحال دائما، هو اللعب في وسط ملعب المنافس. نحن سعداء بالمباراة لأننا حصدنا النقاط الثلاث".

كما أشاد بـ تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الذي قام بتصدٍ إعجازي في اللحظات الأولى: "كورتوا كان حاسما مثلما كان الحال في العديد من المناسبات مؤخرا، وكان كذلك أيضا أمام ريال سوسيداد، واليوم برهن على ذلك مرة أخرى. ندرك ما هو قادر على فعله، ويعجبني ما يقّدمه والكرة في حوذته كذلك وخروجه بها من الخلف. أنا سعيد بالمباراة التي قدّمها".

وأتم مشددا: "لا أريد صفقات، تحدثنا وأنا سعيد بالقائمة التي أمتلكها. نحن ما نحن عليه وسنحاول تقديم موسم مميز".

ولم يعقد ريال مدريد أي صفقات صيفية، واكتفى باستعادة الرباعي المعار: مارتن أوديجارد، وألفارو أودريوزولا، وأندري لونين، وبورخا مايورال.

ريال مدريد رفع رصيده بالفوز إلى 4 نقاط في المركز الخامس مؤقتا مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده، ويتجمد رصيد بيتيس عند 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني.

الفوز هو الأول لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد تعادله أمام ريال سوسيداد دون أهداف في الجولة الماضية.

بينما اهتزت شباك ريال بيتيس لأول مرة، وعرف طعم الهزيمة الأولى، بعد فوزه بشباك نظيفة في أول جولتين.

ريال مدريد فك عقدة بيتيس الذي لم يستطع الفوز عليه في آخر 3 مواجهات بينهما.

بل إن آخر هزيمة محلية لـ ريال مدريد كانت على يد بيتيس نفسه في 8 مارس الماضي قبل التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا مباشرةً.

الفوز ثمين لأن بيتيس هو أكثر فريق تغلب على ريال مدريد في وجود زيدان، إذ تفوق على الميرنجي في 3 مناسبات.

كما وصل ريال مدريد إلى 100 انتصار في الدوري الإسباني تحت قيادة زيدان من أصل 147 مباراة.

وعجز مانويل بيليجريني مدرب بيتيس عن الفوز على فريقه الأسبق الذي قهره في 3 مباريات من أصل 20 صداما بينها.

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