ملحمة كروية.. إنتر يهزم فيورنتينا 4-3 في قمة أشعلتها الدقائق الأخيرة

جاءت بداية إنتر ميلان للموسم على أجمل ما يكون بعد فوز ملحمي على فيورنتينا.

وفاز إنتر ميلان على فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

لاوتارو مارتينيز، وفيديريكو سيتشتشريني، وروميلو لوكاكو، ودانيلو دامبروزيو سجلوا أهداف إنتر، فيما سجل كريستيان كوامي، وجايتانو كاستروفيللي، وفيدريكو كييزا أهداف فيورنتينا.

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التشكيل

أنطونيو كونتي اختار البدء بـ روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر ومن تحتهم إيفان بيريزيتش وكريستيان إيريكسين، فيما تواجد أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال وأشرف حكيمي ورادجا ناينجولان على مقاعد البدلاء.

في الجهة الأخرى، بدأ جيوسيبي ياكيني مدرب فيورنتينا بـ فرانك ريبيري كأساسي بجانب فيدريكو كييزا، وأمامهما كريستيان كوامي.

وصف المباراة

فيورنتينا كان الأفضل في الجزء الأول من المباراة. كريستيان كوامي سجل الأول في الدقيقة الرابعة من صناعة جياكمو بونافينتورا.

لاوتارو مارتينيز أدرك التعادل لإنتر في الدقيقة الـ45 من تصويبة من خارج منطقة الجزاء، أدرك بها التعادل.

الشوط الثاني

إنتر ميلان تقدم في الدقيقة الـ52 بعد هدف عكسي سجله المدافع فيديريكو سيتشتشريني في مرماه.

لحظات ريبيري

وعلى الفور رد فيورنتينا بهدف التعادل في الدقيقة الـ57. فرانك ريبيري انطلق على الجهة اليسرى ثم مهد الكرة إلى جايتانو كاستروفيللي الذي انفرد بالمرمى وسجل التعادل.

جيوسيبي ياكيني تدخل هنا ودفع بـ بورخا فاليرو ودوسان فلاهوفيتش بدلا من بونافينتورا وكوامي في الدقيقة الـ61.

رييبيري انطلق مجددا في الدقيقة الـ63 ثم مرر بينية رائعة إلى فيدريكو كييزا الذي انفرد وسجل الثالث في مرمى سمير هاندانوفيتش.

كونتي يتدخل

أنطونيو كونتي أدرك صعوبة الموقف وبدأ التدخل. دفع بـ ستيفانو سينسي وأشرف حكيمي في الدقيقة الـ65 بدلا من كريستيان إريكسن وأشلي يونج.

في المقابل شارك بول ليرولا في صفوف فيورنتينا بدلا من كييزا في الدقيقة الـ69.

كونتي تدخل مجددا في الدقيقة الـ75 بدخول أرتورو فيدال ورادجا ناينجولان بدلا من نيكولا باريلا ومارسيلو بروزوفيتش.

ثم تدخل أخيرا في الدقيقة الـ78 بدخول أليكسيس سانشيز بدلا من إيفان بيريزيتش.

المباراة استمرت في ريتمها البطيء، وحاول فيورنتينا إهدار الوقت بتبديل أخير في الدقيقة الـ83 ودخول باتريك كوتروني بدلا من فرانك ريبيري الذي قدم مباراة رائعة.

انقلاب في دقيقتين

وحينما ظن الجميع بأن إنتر سيتكبد خسارته الأولى، انقلبت المباراة في دقيقتين.

إنتر ميلان أدرك التعادل في الدقيقة الـ87 بعد عرضية من أشرف حكيمي قابلها روميلو لوكاكو بلمسة في المرمى، لتكون هي الصناعة الأولى للظهير المغربي مع فريقه الجديد.

ولم يكتف إنتر بذلك، فأضاف دانيلو دامبروزيو هدفا رابعا في الدقيقة الـ89 برأسية، ليكتب فوزا عسيرا لإنتر ميلان.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لإنتر ميلان في أول مباريات الفريق بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند ثلاث نقاط بعد الفوز في المباراة السابقة.