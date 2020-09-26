بمشاركة كوكا.. أوليمبياكوس يهزم بانيتوليكوس بثنائية

واصل أوليمبياكوس انتصاراته بفوز ثان في الدوري على حساب بانيتوليكوس، وبمشاركة أحمد حسن "كوكا".

وفاز أوليمبياكوس على بانيتوليكوس بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

الفوز هو الثاني على التوالي لـ أوليمبياكوس هذا الموسم من مباراتين فقط خاضهما الفريق بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى.

وسجل يوسف العربي هدف أوليمبياكوس الأول في الدقيقة الـ48 من عرضية أرضية، أودعها العربي في المرمى مسجلا الأول.

وشارك أحمد حسن "كوكا" بديلا في الدقيقة الـ70 على حساب يوسف العربي.

في الدقيقة الـ77 شارك كافو المهاجم البرازيلي بدلا من يان مفيلا.

ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ86 عن طريق البديل كافو، لينتهي اللقاء بفوز أوليمبياكوس بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد أوليمبياكوس للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري من مباراتين فقط، فيما تجمد رصيد بانيتوليكوس عند نقطة واحدة في المركز التاسع من ثلاث مباريات.