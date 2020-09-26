انتهت - طنطا (0)-(1) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طنطا ضد الأهلي في الجولة الـ30 من الدوري المصري في المباراة المقامة بملعب الأهلي We السلام.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد

ق 85: نزول محمود وحيد وخروج معلول

ق 78: جووول عمرو السولية والأول

ق 70: الشحات يصنع فرصة خطيرة لأفشة ويهدرها

ق 67: نزول حسين الشحات بدلا من أحمد الشيخ

ق 56: نزول أليو بادجي وأليو ديانج بدلا من مروان محسن وحمدي فتحي

نزول أفشة بدلا من أجايي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 47: جووول كهربا يسجل الأول من تمريرة لأحمد الشيخ

ق 28: حمدي فتحي يهدر فرصة سهلة من داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة