الصدارة زرقاء.. كتيبة أنشيلوتي تواصل التألق وإيفرتون يفوز على كريستال بالاس

واصل فريق إيفرتون انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز الثالث على التوالي في بداية المسابقة على مضيفه كريستال بالاس بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

ووصل إيفرتون تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى النقطة 9 بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن كل من ليستر سيتي وليفربول وأرسنال.

وهي أفضل انطلاقة لإيفرتون في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1993/1994.

بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 6 في المركز الخامس بعدما حقق الانتصار في أول جولتين على ساوثامبتون ومانشستر يونايتد.

تقدم إيفرتون في الدقيقة 10 عن طريق هداف الفريق دومينيك كالفيرت لوين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لعرضية شيموس كولمان.

الهدف هو الخامس للمهاجم الإنجليزي الشاب في الدوري هذا الموسم ليواصل تصدره لقائمة الهدافين.

ثم تعادل كريستال بالاس في الدقيقة 26 بهدف سجله شيخو كوياتيه.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل إيفرتون على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد جيمس وارد مدافع كريستال بالاس.

وتقدم ريتشاليسون لتسديد الكرة وسجل منها هدف الفوز في الدقيقة 40.