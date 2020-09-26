مؤتمر بيرلو: موراتا كان أحد أولويات الفريق.. وسنحدد موقف ديبالا من المشاركة أمام روما

تحدث أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس عن ألفارو موراتا مهاجم الفريق الجديد، وكذلك إمكانية عودة باولو ديبالا.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة روما في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي: "كان لدينا أسبوعا رائعا من العمل، أفضل من الأسبوع الماضي، أضافنا الحدّة واللاعبون متفتحون ذلك، ولم يتأثر البقية".

وأضاف عن الأرجنتيني "ديبالا عمل معنا بدأ العودة تدريجيا، وسوف نرى اليوم، لقد اجتاز الحمل البدني، وسنقرر في الظهيرة إذا كنا سنجلبه معنا أو نتركه هنا للتدرب".

وواصل "تغيير فريق بالكامل بعد مباراة واجدة أمر قد يكون غريبا، سأعمل على اللعب بما يبدو أفضل هذا الأسبوع"

وأردف "اعتقد أنني سأختار أفضل الأسماء التي ستلتقي مع روما".

وعن عودة الإسباني ألفارو موراتا "انتظرنا قدوم مهاجما وها هو الآن، أعمل موراتا جيدا، أنا سعيد لأنني لعبت معه، كان أحد أولويات الفريق".

وواصل "على المستوى البدني والفني، هو اللاعب الذي نبحث عنه".

وفسر سبب رحيل المدافع الشاب لوكا بيليجريني قائلا: "انضم إلى جنوى من أجل الحصول على دقائق أكثر، وكذلك من أجل التأهب لـ يورو 2020 في الصيف المقبل".

وأتم عن موقف سامي خضيرة "تحدثنا معه من أجل معرفة أفضل حل بالنسبة له ولنا".

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بيرلو استهل مشواره التدريبي ومباراة الأولى في مسيرته بالفوز 3-0 على سامبدوريا في الدوري الإيطالي.