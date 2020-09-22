سكاي ألمانيا: سامي خضيرة على رادار باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

سامي خضيرة

لا يزال يوفنتوس يسعى للتخلص من سامي خضيرة بعدما خرج من حسابات أندريا بيرلو المدير الفني الجديد.

وسيكون باريس سان جيرمان الفرنسي طوق النجاه للاعب الوسط الألماني البالغ 33 عاما والذي ينتهي تعاقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم ورفض فسخ تعاقده إلا بالحصول على راتب الموسم بالكامل.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس في ألمانيا فأن النادي الباريسي مهتم بخدمات اللاعب المخضرم.

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وسيكون اللاعب تدعيم جيد للمدير الفني الألماني توماس توخيل.

خضيرة الموسم المنصرم خاض 18 مباراة فقط بقميص البيانكونيري في جميع المسابقات والذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

إجمالا خاض سامي خضيرة 145 مباراة بقميص البيانكونيري وسجل 21 هدفا وصنع 13 في 5 مواسم، توج خلالها بـ 9 ألقاب.

لاعب ريال مدريد السابق وشتوتجارت الألماني سبق كان ضمن المشاركين في تتويج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014.

وكان يوفنتوس قد فسخ تعاقد بلاس ماتويدي وجونزالو إيجوايين بعدما أعلن أندريا بيرلو خروجهما من حساباته.

سامي خضيرة يوفنتوس باريس سان جيرمان
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