تغيير موعد مباراة جنوى ونابولي بعد إصابة بيرين بـ كورونا

تغير موعد مباراة نابولي وجنوى في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بعد اكتشاف إصابة ماتيا بيرين حارس جنوى بـ فيروس كورونا.

جنوى أعلن منذ ساعات إصابة اللاعب بـ فيروس كورونا.

المباراة كان محددا لها الساعة الثالثة عصر الغد الأحد بتوقيت القاهرة، لتقام في السادسة من مساء اليوم ذاته.

تأجيل بداية المباراة 4 ساعات سيتيح إجراء اللاعبين لفحوصات طبية أخرى للتأكد من سلامة اللاعبين.

وسيجري لاعبو وطاقم الفريق الفني والطبي مسحة طبية جديدة عشية اللقاء.

وبعد ظهور نتيجة المسحات الطبية سيُسمح للاعبين السفر إلى مدينة نابولي لخوض المباراة.

وكان ميلان قد أعلن إصابة مدافعه ليو دوارتي بـ كورونا وفي اليوم التالي عقب إجراء مسحات تأكيدية، أثتبت النتائج إصابة زلاتان إبراهيموفيتش. (طالع التفاصيل)

افتتح جنوى موسمه بالفوز 4-1 على الوافد الجديد كروتوني، بينما تفوق نابولي في الجولة الأولى على بارما 2-0.