رسميا - ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بـ كورونا

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بـ فيروس كورونا.

ويستعد ميلان لمواجهة بودو جليمت النرويجي في إطار الدور الثالث التمهيدي من الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس.

وجاء بيان ميلان "جاءت عينة زلاتان إبراهيموفيتش إيجايبة لـ فيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية ثانية قبل لقاء بودو جليمت".

أخبار متعلقة
سكاي: ميلان يفكر في مدافع سيلتك زلاتان لا ينتهي أبدا.. ميلان يفتتح موسمه بالفوز على بولونيا كالتشيو ميركاتو: وكيل ميليك يجتمع مع توتنام الأربعاء ميلان يعلن إصابة مدافعه بـ فيروس كورونا

وتابع "النادي أخبر المعنيين، واللاعب سيتم عزله في منزله، وباقي اللاعبين والطاقم الفني جاءت نتيجتهم سلبية".

السويدي بدأ بشكل قوي الموسم الجاري بعدما سجل 3 أهداف من أصل 4 سجلها لاعبو الفريق في أول مباراتين بالموسم.

وكان ميلان قد أعلن أمس إصابة مدافعه البرازيلي ليو دوارتي بـ كورونا عشية اللقاء، مع إجراء مسحة أخرى للاعبين للتأكد من سلبية مسحتهم الطبية قبل المباراة.

البرتغالي رافائيل لياو كان قد تعافى من فيروس كورونا وعاد للتدريبات مرة أخرى بعدما غاب عن بداية الموسم.

وتفوق ميلان في الدور التمهيدي الثاني على حساب شامروك روفرز الإيرلندي بهدفين دون مقابل بفضل هدفي إبراهيموفيتش وهاكان تشالهان أوجلو.

وفاز الروسونيري بهدفين دون مقابل على بولونيا في افتتاح مباريات الدوري الإيطالي بثنائية السويدي المخضرم.

ميلان إبراهيموفيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
العتال يتقدم بشكوى جديدة ضد مرتضى منصور 9 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة بطلها القائم.. دجلة يتعادل سلبيا مع سموحة 10 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – المصري (1)-(0) الإنتاج.. الجونة (0)-(0) أسوان.. جووول مبكر 21 دقيقة | الدوري المصري
داخل عقل باتشيكو.. النظام والثقة قبل كل شيء 21 دقيقة | تقرير في الجول
مصطفى محمد: أريد الانضمام إلى فنربخشة.. أنا لاعب كرة ولا علاقة لي بالسياسة 23 دقيقة | مصر
فان دي بيك: عانيت في بداية مشواري.. وسأقاتل من أجل كل شيء مع يونايتد 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: أرسنال يدرس إمكانية التعاقد مع جورجينيو 49 دقيقة | أوروبا
حارس ليفربول: لاعبو لينكولن سيقاتلون أمامنا وكأنها المباراة الأخيرة في حياتهم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك