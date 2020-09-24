رسميا - ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بـ كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بـ فيروس كورونا.

ويستعد ميلان لمواجهة بودو جليمت النرويجي في إطار الدور الثالث التمهيدي من الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس.

وجاء بيان ميلان "جاءت عينة زلاتان إبراهيموفيتش إيجايبة لـ فيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية ثانية قبل لقاء بودو جليمت".

وتابع "النادي أخبر المعنيين، واللاعب سيتم عزله في منزله، وباقي اللاعبين والطاقم الفني جاءت نتيجتهم سلبية".

السويدي بدأ بشكل قوي الموسم الجاري بعدما سجل 3 أهداف من أصل 4 سجلها لاعبو الفريق في أول مباراتين بالموسم.

وكان ميلان قد أعلن أمس إصابة مدافعه البرازيلي ليو دوارتي بـ كورونا عشية اللقاء، مع إجراء مسحة أخرى للاعبين للتأكد من سلبية مسحتهم الطبية قبل المباراة.

البرتغالي رافائيل لياو كان قد تعافى من فيروس كورونا وعاد للتدريبات مرة أخرى بعدما غاب عن بداية الموسم.

وتفوق ميلان في الدور التمهيدي الثاني على حساب شامروك روفرز الإيرلندي بهدفين دون مقابل بفضل هدفي إبراهيموفيتش وهاكان تشالهان أوجلو.

وفاز الروسونيري بهدفين دون مقابل على بولونيا في افتتاح مباريات الدوري الإيطالي بثنائية السويدي المخضرم.