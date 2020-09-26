مباشر في إنجلترا - برايتون (1)-(1) مانشستر يونايتد.. بداية الشوط الثاني

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

آدم لالانا - برايتون - مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برايتون ومانشستر يونايتد في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا.

--

أخبار متعلقة
تشكيل مانشستر يونايتد – سولشاير يجري 3 تغييرات لمواجهة برايتون فان دي بيك: عانيت في بداية مشواري.. وسأقاتل من أجل كل شيء مع يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر يونايتد يتفوق بثلاثية على ليوتن حارس يونايتد بعد أول مباراة: حلمت بهذا طوال حياتي

ق 47: ركلة جزاء لصالح برايتون على بول بوجبا الذي عرقل كونولي داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: التعادل ليونايتد.. ركلة ثابتة من برونو تصل إلى ماتيتش الذي مهدها لهاري ماجواير داخل الست ياردات ويسكن الكرة الشباك.

ق 41: نيمانيا ماتيتش يحصل على بطاقة صفراء.

ق 40: نيل موبايس يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء على طريقة "بانينكا".

ق 39: ركلة جزاء لطارق لامبتي بعد عرقلة من برونو فيرنانديش داخل منطقة الجزاء.

ق 33: هدف لماسون جرينوود يكتب التقدم لـ يونايتد ألغى بداعي التسلل على راشفورد الذي مرر الكرة العرضية.

ق 30: العارضة تنقذ دي خيا وتتصدى لرأسية نيل موباي.

ق 21: القائم الأيمن يتصدى لتسديدة تروسارد مرة أخرى.

ق 21: بطاقة صفراء لـ برونو فيرنانديش.

ق 9: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة تروسارد جناح برايتون من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد برايتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد يوسف عن تدريب الأهلي: أنا جندي أخدم وطني.. لكن لا يوجد شيء رسمي 34 ثاتيه | مصر
مباشر في إنجلترا - برايتون (1)-(1) مانشستر يونايتد.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
روما يقيد دياوارا في قائمة الفريق الأول قبل مواجهة يوفنتوس ساعة | أوروبا
كومان: غضب ميسي طبيعي.. لكنه ملتزم ساعة | أوروبا
وكيل جناح بودو جليمت: الاهتمام كبير للغاية باللاعب ويأتي من أندية الدوريات الخمس الكبرى ساعة | أوروبا
مؤتمر مورينيو: لا أحب شكوى اللاعبين ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد – سولشاير يجري 3 تغييرات لمواجهة برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - جنوى يستعير لوكا بيليجريني من يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 3 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك