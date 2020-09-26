مباشر في إنجلترا - برايتون (1)-(1) مانشستر يونايتد.. بداية الشوط الثاني
السبت، 26 سبتمبر 2020 - 13:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برايتون ومانشستر يونايتد في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 47: ركلة جزاء لصالح برايتون على بول بوجبا الذي عرقل كونولي داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: التعادل ليونايتد.. ركلة ثابتة من برونو تصل إلى ماتيتش الذي مهدها لهاري ماجواير داخل الست ياردات ويسكن الكرة الشباك.
ق 41: نيمانيا ماتيتش يحصل على بطاقة صفراء.
ق 40: نيل موبايس يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء على طريقة "بانينكا".
ق 39: ركلة جزاء لطارق لامبتي بعد عرقلة من برونو فيرنانديش داخل منطقة الجزاء.
ق 33: هدف لماسون جرينوود يكتب التقدم لـ يونايتد ألغى بداعي التسلل على راشفورد الذي مرر الكرة العرضية.
ق 30: العارضة تنقذ دي خيا وتتصدى لرأسية نيل موباي.
ق 21: القائم الأيمن يتصدى لتسديدة تروسارد مرة أخرى.
ق 21: بطاقة صفراء لـ برونو فيرنانديش.
ق 9: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة تروسارد جناح برايتون من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة