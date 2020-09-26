وكيل جناح بودو جليمت: الاهتمام كبير للغاية باللاعب ويأتي من أندية الدوريات الخمس الكبرى

كشف أتا أنكيه وكيل جينس بيتير هاوج جناح بودو جليمت النرويجي اهتمام العديد من الفرق باللاعب بعد تألقه أمام ميلان.

اللاعب البالغ 20 عاما صنع وسجل في شباك الروسونيري بالمواجهة التي جمعت الفريقين في الدور التمهيدي الثالث. (طالع التفاصيل)

ووفقا فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" فأن ميلان بدأ مفاوضات لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب.

وكيل اللاعب قال لـ VG Sporten: "لا أريد تحديد ناد معين، لكن هناك ناد واحد مهتم باللاعب، كان هناك اهتمام باللاعب قبل المباراة، وأكثر من فريق أبدى اهتمامه".

وتابع "بعد المباراة أبدت بعض الفرق الرغبة في التوصل لاتفاق معه منها فرق تابعته من قبل".

وأتم "الاهتمام كبير للغاية ويأتي من أندية الدوريات الخمس الكبرى".

الجناح الأيسر سجل 14 هدفا وصنع 9 في 17 مباراة بالدوري النرويجي هذا الموسم.

وكان اللاعب قد علق على رغبته في ارتداء قميص ميلان قائلا: "إنه النادي الذي قد أرغب في اللعب له" حسب تقارير صحيفة إيطالية عقب المباراة.

ميلان رغم فوزه 3-2 على ملعب سان سيرو، إلا أن اللاعب تلقى إشادة من ستيفانو بيولي المدير الفني عقب اللقاء إذ قال عنه "تابعناه جيدا ونعلم قدراته على التحرك بين الخطوط ومراوغة الخصم، هو لاعب على مستوى أوروبي".

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