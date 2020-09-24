ميلان يعبر العقبة النرويجية ويسترجع حقبة أنشيلوتي.. وغرناطة يواصل مغامرته الأوروبية

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

ميلان

فاز ميلان الإيطالي على ضيفه بودو جليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب سان سيرو، بتصفيات الدوري الأوروبي.

ميلان تأخر في النتيجة بواسطة كاسبر يونكر في الدقيقة 15، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة 16 مباشرةً بواسطة التركي هاكان تشالهانوجلو.

الدقيقة 32 عرفت تقدُم ميلان لأول مرة بواسطة الشاب لورنزو كولومبو (18 عاما و200 يوم) الذي بات أصغر مسجل لـ ميلان منذ مباي نيانج في ديسمبر 2012.

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قبل أن يضيف تشالهانوجلو الهدف الثالث في الدقيقة 50 بعد تمريرة سامو كاستييخو.

لكن ينز هاوجي أشعل المباراة بهدفٍ ثانٍ للفريق الضيف، لم يحمل بعده جديدا، ليتأهل ميلان إلى الدور التالي.

ميلان أكمل 16 مباراة متتالية دون هزيمة، وهو أمر يتحقق لأول مرة منذ نوفمبر 2008 وقتما كان كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق.

وفي مباراة أخرى، فاز غرناطة الإسباني على ضيفه لوكوموتيف تبيليسي الجورجي بهدفين دون رد في ملعب نويفو لوس كارمينيس.

داروين ماتشيس تقدّم للإسبان في الدقيقة 49، قبل أن يؤمّن المخضرم خورخي مولينا النتيجة للأندلسيين في الدقيقة 90.

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