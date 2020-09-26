تشكيل مانشستر يونايتد – سولشاير يجري 3 تغييرات لمواجهة برايتون

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 12:38

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

أعلن أولي جونار سولشاير تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر بدأوا الموسم بالخسارة 3-1 من كريستال بالاس بعد تأجيل مواجهة الجولة الأولى ضد أستون فيلا.

وأجرى المدرب النرويجي 3 تغييرات عن تشكيل الأسبوع الماضي، إذ عاد نيمانيا ماتيتش ووان بيساكا وماسون جرينوود للظهور الأساسي.

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وجاءت مشاركة الثلاثي بدلا من سكوت ماكتومنياي وفوسو منساه ودانييل جيمس.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساكا

الوسط: نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا

أمامهم: ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديش – ماسون جرينوود

الهجوم: أنتوني مارسيال

ويجلس على مقاعد البدلاء: دين هندرسون، ليون بايلي – فوسو منساه – فريد – جيسي لينجارد – سكوت ماكتوميناي – دوني فان دي بيك.

وسيلتقي الفريقان مجددا في إطار الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية يوم 30 سبتمبر المقبل.

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