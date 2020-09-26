تشكيل مانشستر يونايتد – سولشاير يجري 3 تغييرات لمواجهة برايتون

أعلن أولي جونار سولشاير تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر بدأوا الموسم بالخسارة 3-1 من كريستال بالاس بعد تأجيل مواجهة الجولة الأولى ضد أستون فيلا.

وأجرى المدرب النرويجي 3 تغييرات عن تشكيل الأسبوع الماضي، إذ عاد نيمانيا ماتيتش ووان بيساكا وماسون جرينوود للظهور الأساسي.

وجاءت مشاركة الثلاثي بدلا من سكوت ماكتومنياي وفوسو منساه ودانييل جيمس.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساكا

الوسط: نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا

أمامهم: ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديش – ماسون جرينوود

الهجوم: أنتوني مارسيال

📣 The team news is in! Here's your #MUFC XI for today's game – Ole makes three changes from last Saturday's team...#BHAMUN — Manchester United (@ManUtd) September 26, 2020

ويجلس على مقاعد البدلاء: دين هندرسون، ليون بايلي – فوسو منساه – فريد – جيسي لينجارد – سكوت ماكتوميناي – دوني فان دي بيك.

وسيلتقي الفريقان مجددا في إطار الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية يوم 30 سبتمبر المقبل.