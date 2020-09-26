تيليجراف: ليدز يرغب في ضم صفقته الثامنة هذا الصيف.. قائد ألكمار

يخطط نادي ليدز يونايتد لصفقته الثامنة هذا الصيف، بضم تيون كووبميينيرز قائد نادي ألكمار الهولندي. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

تيون كووبميينيرز النادي : آي زي ألكمار ليدز يونايتد

وقال التقرير إن كووبميينيرز صاحب الـ22 عاما مطلوب في أندية ميلان وإيفرتون كذلك.

ويرغب ألكمار في بيع قائده بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، ويعتقد ليدز أن بإمكانه التوصل لاتفاق مع النادي الهولندي.

ويجيد كووبميينيرز اللعب في خط الوسط وكذلك قلب الدفاع.

قائد ألكمار تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2017 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك كووبميينيرز في الموسم الجاري في 3 مباريات سجل خلالها هدفا.

ولعب صاحب الـ22 عاما بقميص ألكمار في 113 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 27 هدفا وصنع 10 آخرين.

وضم ليدز خلال الصيف الجاري كل من رودريجو ودييجو يورنتي وهيلدر كوستا وروبن كوخ وإيان ميلييه وجو جيلهاردت كما استعار خدمات جاك هاريسون جناح مانشستر سيتي.