تقرير: سان جيرمان يرغب في ضم روديجر.. وتشيلسي يحدد موقفه

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 22:01

كتب : FilGoal

روديجر

حاول نادي باريس سان جيرمان ضم أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لكنه يواجه بعض العقبات، وذلك وفقا لتقرير نشرته إذاعة RMC الفرنسية.

وقال التقرير إن تشيلسي حاول ضم المدافع الدولي الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يرفض التخلي عن مدافعه صاحب الـ27 عاما سوى ببيعه بشكل نهائي وليس إعارته، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.

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النادي الفرنسي يسعى لأن يكمل الموسم الجاري دون صرف العديد من الأموال، لأنه يرغب في توفير مبلغ 60 مليون يورو قبل نهاية النافذة الصيفية الجارية.

سان جيرمان صرف مبلغ 57 مليون يورو خلال السوق الصيفية الجارية لضم كل من ماورو إيكاردي وسيرجيو ريكو واستعارة أليساندرو فلورينزي، كما ضم أليكساندر ليتلييه مجانا.

وباع سان جيرمان خلال السوق الصيفية الجارية لاعب وحيد بمبلغ 5 ملايين يورو هو لويك مبي سو إلى نوتينجام فورست. كما رحل عنه مجانا كل من توماس مونييه وتانجاي نيانزو وعادل عوشيشي وتياجو سيلفا.

روديجر صاحب الـ27 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من روما في صيف 35 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ولم يشارك روديجر خلال الموسم الجاري في أي مباراة مع تشيلسي.

الدولي الألماني لعب بقميص تشيلسي في 115 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

في فرنسا سوق الانتقالات
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