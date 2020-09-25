مؤتمر لامبارد: ميندي لن يشارك ضد وست بروميتش.. وليس لدي إجابة على ذلك السؤال

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

لامبارد

قال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي إن إدوارد ميندي حارس مرمى الفريق الجديد لن يشارك في لقاء وست بروميتش في ثالث جولات الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وأضاف لامبارد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لقد حظي ميندي بأسبوع طويل ولم يتدرب معنا كثيرا من الصعب أن يشارك".

وبسؤاله هل تحدث لحارس فريقه الأساسي كيبا قال: "لم أتحدث معه، لكنني سأجتمع معه هو وويلي كاباييرو خلال 24 ساعة، يوجد منافسة جيدة بينهما".

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أما عن هل يكون ميندي هو آخر صفقات تشيلسي بعد ضم ثمانية لاعبين أجاب "بكل أمانة ليس لدي أي إجابة".

وعن ضم ديكلان رايس من وست هام رد "هذه مجرد تكهنات ولا أستطيع التحدث عنها أو عن لاعبين يلعبون في أندية أخرى".

وكشف لامبارد عن أن حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش لن يستطيعا المشاركة في المباراة للإصابة.

فيما كشف أن بن تشيلويل وتياجو سيلفا يستطيعان اللعب.

وحصد تشيلسي ثلاث نقاط في الدوري بعد الفوز على برايتون في الجولة الأولى والهزيمة من ليفربول في نظيرتها الثانية.

تشيلسي لامبارد
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