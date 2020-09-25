مؤتمر سولشاير: دي بيك وبرونو وبوجبا يستطيعون اللعب سويا.. ووظيفتي لا تشمل جعل اللاعبين سعداء

يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن دوني فان دي بيك وبرونو فيرنانديز وبول بوجبا يستطيعون اللعب سويا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة برايتون غدا السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير: "أعتقد أن اللاعبين الجيدين يستطيعون اللعب سويا، لدينا كذلك سكوت مكتوميناي ونيمانيا ماتيتش وفريد وهم جيدون لذا المنافسة كبيرة".

وتابع "لدينا العديد من اللاعبين يجعلونا نلعب بأكثر من شكل، لذا سنرى الثلاثي المقصود في السؤال في وقت ما سويا".

وعن هل ينوي يونايتد إجراء صفقات في الانتقالات الجارية قال: "كما قلت من قبل أنا أثق في فريقي وإن حدث شيء ما سوف أخبركم".

وتابع المدرب النرويجي "في كرة القدم لا يمكن توقع الكثير، ونحن نعمل للتحسن، لكن تركيزي حاليا منصب على المباراة المقبلة فقط".

وبسؤاله هل هناك بعض اللاعبين بحاجة للرحيل حيث لا يشعروا بالسعادة لقلة المشاركة أجاب "اللاعبون يكونون سعداء عندما يفوزون وأنا كذلك، لكن ليست وظيفتي أن أجعلهم سعداء".

وأوضح "وظيفتي أن أختار اللاعبين وأجلب النتائج الجيدة والأمر يتعلق بهم كي يكونوا في أتم الجاهزية حال استدعائهم للعب".

وعن إمكانية ضم قلب دفاع جديد قال: "أعتقد أن الموسم الماضي أثبت إننا نستطيع الدفاع جيدا، نعم ضد كريستال بالاس لم نكن جيدين ولكن الموسم الماضي بوجود إيريك بايلي وهاري ماجواير كانت ثنائية جيدة".

وأضاف سولشاير "إيريك جاهز الآن وهذه ميزة لنا ونتطلع لرؤيته يلعب المزيد من المباريات، كنا ننتظره كي يكون لائقا ويشارك بانتظام".

أما عن مواجهة برايتون مرتين في أسبوع في الدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة قال: "حدث ذلك الموسم الماضي مع ولفرهامبتون، الآن نركز على لقاء الدوري ثم سننظر للقاء الكأس".

وأتم سولشاير "أتطلع لتقديم كرة جيدة بعد الذكريات الجيدة التي حظينا بها ضدهم في اللقاء الأخير بيننا".