بيان رسمي - الأهلي: جماهيرنا الواعية لا تلتفت للشائعات الزائفة

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا اليوم الخميس، عبر عن شكره للمؤسسات التي وجهت له التهنئة بعد الفوز بالدوري، كما وجه رسالة لجماهيره.

وعبر مجلس إدارة الأهلي في بيانه عن "خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية التي بادرت بتهنئة النادي بانتصاراته في مختلف الألعاب، وفي المقدمة إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعديد من الأندية الشقيقة".

ووجه مجلس إدارة الأهلي رسالة لـ" الجماهير الأهلي الغفيرة"، مشيرا إلى " اعتزازه بدورها الكبير كقوة داعمة في كل زمان ومكان".

وناشد الأهلي جماهيره على "الحرص الدائم والالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس، ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التي لا تدخر جهدًا من أجل المصلحة العليا للبلاد".

"وأكد المجلس على أن هذه الجماهير الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع. وتبقى جماهير الأهلي دائمًا الحصن الداعم للنادي والوطن"، وفقا لما جاء في بيان النادي.

بيان النادي الأهلي: "الجماهير الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة" pic.twitter.com/8UPXEOZwW9 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 24, 2020

اقرأ أيضا:

توضيح رسمي من الأهلي بشأن فايلر

أول تعليق من مصطفى محمد على مفاوضات فنربخشة