الدوري الأوروبي – توتنام ينجو من فخ مقدونيا.. وفولفسبورج يعبر بصعوبة بمشاركة مرموش

فاز توتنام هوتسبير الإنجليزي على مضيفه شكينديا المقدوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب تودور برويسكي، بالدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي.

توتنام تقدّم مبكرا منذ الدقيقة الخامسة بواسطة الأرجنتيني إيريك لاميلا.

لكن أصحاب الأرض عدّلوا النتيجة في الدقيقة 55 بواسطة فلامير نافيو.

قبل أن ينتفض سون هيونج مين ويواصل غزارته التهديفية مؤخرا، ويعيد توتنام إلى التقدم في الدقيقة 70.

فيما اختتم البديل هاري كين أهداف اللقاء في الدقيقة 79 بعد تمريرة سون.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز فولفسبورج الألماني على ضيفه ديسنا تشيرنيف الأوكراني بهدف دون رد.

سجّل الفرنسي جوشوا جيلافوجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وشهدت المباراة مشاركة المصري عمر مرموش أساسيا مع فولفسبورج لأول مرة في مسيرته، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 58.

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