سيناريو جنوني في أبطال آسيا لـ كارتيرون.. التعاون يخطف بطاقة دور الـ 16 من فم الدحيل

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 22:07

كتب : FilGoal

التعاون

خطف نادي التعاون السعودي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعدما انتصر على الدحيل القطري.

التعاون انتصر على الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

قبل انطلاق الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، كان الدحيل في الصدارة، والتعاون في المركز الأخير، فماذا حدث؟

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انتهت الجولة السادسة، بتأهل التعاون كوصيف لمجموعته خلف برسيبوليس الإيراني الذي انتصر على الشارقة الإماراتي برباعية مقابل لا شيء، وخروج الدحيل.

هدف التعاون القاتل جاء عن طريق ميتشيل ديوك في الدقيقة 87 من ضربة رأس متقنة وخادعة من ركلة ركنية.

الدحيل كان يحتاج لتفادي الهزيمة فقط لا غير، سواء عن طريق التعادل أو الانتصار، من أجل التأهل لدور لـ 16، ولكن التعاون خطف البطاقة من فم الدحيل بهدف قاتل جعله يتفوق عليه في المواجهات المباشرة بين الفريقين في البطولة.

ووصل التعاون لأول مرة في تاريخه لدور الـ 15 من دوري أبطال آسيا، وذلك في مشاركته الثانية في المسابقة الآسيوية.

انتصار التعاون القاتل أوصله للنقطة التاسعة، نفس رصيد الدحيل ولكن المواجهات المباشرة كانت لصالح الفريق لسعودي ليتأهل كوصيف خلف برسيبوليس الإيراني.

ويستعد التعاون لمواجهة النصر السعودي في قمة سعودية منتظرة يوم الأحد المقبل في دور الـ 16 من البطولة.

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