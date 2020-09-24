بثلاثية جميلة.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويثبت أقدامه في المركز الثالث

فاز بيراميدز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الإسماعيلية، وضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

سجل طارق طه، ومحمد فاروق، ونبيل عماد "دونجا" أهداف بيراميدز، فيما سجل محمد مخلوف هدف الإسماعيلي الوحيد.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ54 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ31 في المركز الـ12.

التشكيل

أنتي تشاتشيتش اختار البدء بـ عبد الله السعيد كأساسي في تشكيل بيراميدز، فيما قاد جون أنتوي خط الهجوم.

في المقابل بدأ محمد فوزي في حراسة مرمى الإسماعيلي، وتواجد محمد حمدي زكي في خط الهجوم.

وصف المباراة

بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين. هجمة هنا وأخرى هناك دون خطورة كبرى.

وفي الدقيقة الثامنة انفرد أسامة إبراهيم لصالح الإسماعيلي وسدد، لكن مهدي سليمان حولها إلى ركنية.

في المقابلة تحصل جون أنتوي على مخالفة خطيرة لبيراميدز على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ26.

طارق طه نفذ المخالفة بنجاح في المرمى وسجل الهدف الأول لبيراميدز في شباك فريقه القديم.

بيراميدز كاد يضيف الثاني سريعا في الدقيقة الـ28 من مرتدة وضعت محمد فاروق في موقف المنفرد، لكن إبراهيم أبو اليزيد عطله ليحتسب الحكم مخالفة جديدة ويٌنذر أبو اليزيد.

عبد الله السعيد نفذ المخافة هذه المرة وتصدى لها محمد فوزي، وتابعها جون أنتوي لكن فوزي تصدى لها مجددا.

ضغط بيراميدز تزايد، وفي الدقيقة الـ33 وصلت الكرة إلى إبراهيم عادل الذي راوغ ثم سدد، لكن محمد فوزي حولها إلى ركنية.

الإسماعيلي حاول المزاحمة بهجمة في الدقيقة الـ36 ورأسية من محمد الشامي، لكن فوق المرمى.

ثم اخترق عمر جابر في الدقيقة الـ40 وسدد لكن محمد فوزي أيضا تصدى لها بصعوبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتبديل لكل فريق. محمد هاشم شارك بدلا من محمد عمار في صفوف الإسماعيلي، وشارك إريك تراوري بدلا من إبراهيم عادل في صفوف بيراميدز.

الجهازان الفنيان تدخلا مجددا في الدقيقة الـ60. عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق يشاركان بدلا من هٌمام طارق وبيكيتي سيلفا.

في المقابل شارك إبراهيم حسن بدلا من جون أنتوي.

عبد الرحمن مجدي على الفور توغل وسدد لكن في يد المهدي سليمان.

بيراميدز قتل اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ66. تمريرة من إبراهيم حسن إلى عبد الله السعيد. والسعيد يمرر إلى محمد فاروق الذي يراوغ ويسدد بيسراه في المرمى مسجلا الثاني.

محمد عادل حكم الللقاء احتسب ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة الـ71. وبعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم ركلة الجزاء بعدما تأكد من الكرة لمست وجه محمود البدري ظهير الإسماعيلي وليس يده.

وكاد عبد الله السعيد يضيف الثالث في الدقيقة الـ81. عرضية أرضية من إبراهيم حسن، تابعها السعيد بلمسة لكن في القائم الأيسر لمحمد فوزي.

وأجرى أنتي تشاتشيتش تبديل ثالث في الدقيقة الـ82 بدخول محمد فتحي بدلا من محمد فاروق.

محمد عادل حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء جديدة للإسماعيلي هذه المرة في الدقيقة الـ84. تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء مجددا.

بيراميدز اختتم الحفل بهدف ثالث في الدقيقة الـ87. مرتدة قادها إريك تراوري ومررها إلى إبراهيم حسن الذي استغل تقدم محمد فوزي، ليمرر الكرة إلى نبيل عماد "دونجا" الذي يضعها في الشباك الخالية مسجلا الثالث.

ثم كانت آخر تبديلات بيراميدز في الدقيقة الـ89 بدخول عمر لعيوني بدلا من عبد الله السعيد.

عودة متأخرة

الإسماعيلي عاد في النتيجة متأخرا بالدقيقة الـ90. البديل محمد مخلوف سجل الأول من تصويبة أكثر من رائعة سكنت شباك مهدي سليمان.

حكم اللقاء احتسب ستة دقائق وقت بدلا من ضائع.

الإسماعيلي كثف ضغطه وأرسل مخلوف عرضية في الدقيقة الـ92 مرت من الجميع ووصلت إلى محمد حمدي زكي الذي استدار وسدد لكن في الدفاع. الكرة ارتدت إلى الشامي الذي سدد أيضا لكن في الدفاع.

أسامة إبراهيم تعرض لإصابة في الدقيقة الـ93 وغادر الملعب دون القدرة على العودة، لكن حكم اللقاء أعلن نهاية اللقاء بفوز بيراميدز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ54 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ31 في المركز الـ12.