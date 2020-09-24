تريزيجيه يصنع في انتصار أستون فيلا على بريستول بكأس الرابطة

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 21:56

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - بريستول سيتي

فاز أستون فيلا على نظيره بريستول سيتي بثلاثة أهداف دون رد في ملعب أشتون جيت، بالدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجّل أهداف أستون فيلا كل من: أنور الغازي، وبرتراند تراوري، وأولي واتكينز في الدقائق 11، و14، و73.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي في قلب الدفاع طوال التسعين دقيقة، كما شارك محمود حسن "تريزيجيه" بديلا في الدقيقة 70.

أخبار متعلقة
كونسا يقهر الألم ويقود أستون فيلا لتخطي شيفيلد في حضرة تريزيجيه تقرير: مهاجم ليفربول قد يزامل تريزيجيه والمحمدي تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا على ويكمب وندرز بخماسية

واحتاج تريزيجيه إلى 3 دقائق فقط بعد دخوله، حتى يصنع هدف أستون فيلا الثالث لـ واتكينز الذي كان قد دخل رفقة الجناح المصري في نفس الاستبدال بالدقيقة 70 للمصادفة.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للجناح البوركينابي تراوري مع أستون فيلا بعد انتقاله إليه قادما من ليون، واحتاج تراوري إلى تسديدة واحدة و14 دقيقة فقط حتى يسجل أول أهدافه مع فريقه الإنجليزي الجديد.

ويواجه أستون فيلا نظيره ستوك سيتي في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية التي لعب مباراتها النهائية الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

توضيح رسمي من الأهلي بشأن فايلر

أول تعليق من مصطفى محمد على مفاوضات فنربخشة

أستون فيلا تريزيجيه المحمدي كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي – توتنام ينجو من فخ مقدونيا.. وفولفسبورج يعبر بصعوبة بمشاركة مرموش 17 دقيقة | أوروبا
سيناريو جنوني في أبطال آسيا لـ كارتيرون.. التعاون يخطف بطاقة دور الـ 16 من فم الدحيل 28 دقيقة | آسيا
بثلاثية جميلة.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويثبت أقدامه في المركز الثالث 36 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه يصنع في انتصار أستون فيلا على بريستول بكأس الرابطة 39 دقيقة | المحترفون
رسميا – الفرعون يرحل عن إنتر.. كالياري يعلن ضم جودين ساعة | ميركاتو
مباشر السوبر الأوروبي - بايرن ميونيخ (1) (1) إشبيلية.. خروج ساني ساعة | أوروبا
تشكيل السوبر الأوروبي – بايرن يهاجم بـ ليفا وساني.. وراكيتيتش في ظهور أول مع إشبيلية 2 ساعة | أوروبا
انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(3) بيراميدز.. فوز هام للضيوف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك