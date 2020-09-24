تريزيجيه يصنع في انتصار أستون فيلا على بريستول بكأس الرابطة

فاز أستون فيلا على نظيره بريستول سيتي بثلاثة أهداف دون رد في ملعب أشتون جيت، بالدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجّل أهداف أستون فيلا كل من: أنور الغازي، وبرتراند تراوري، وأولي واتكينز في الدقائق 11، و14، و73.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي في قلب الدفاع طوال التسعين دقيقة، كما شارك محمود حسن "تريزيجيه" بديلا في الدقيقة 70.

واحتاج تريزيجيه إلى 3 دقائق فقط بعد دخوله، حتى يصنع هدف أستون فيلا الثالث لـ واتكينز الذي كان قد دخل رفقة الجناح المصري في نفس الاستبدال بالدقيقة 70 للمصادفة.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للجناح البوركينابي تراوري مع أستون فيلا بعد انتقاله إليه قادما من ليون، واحتاج تراوري إلى تسديدة واحدة و14 دقيقة فقط حتى يسجل أول أهدافه مع فريقه الإنجليزي الجديد.

ويواجه أستون فيلا نظيره ستوك سيتي في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية التي لعب مباراتها النهائية الموسم الماضي.

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