تشكيل السوبر الأوروبي – بايرن يهاجم بـ ليفا وساني.. وراكيتيتش في ظهور أول مع إشبيلية

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أبقى هانسي فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ، كل من جيروم بواتنج وألفونسو ديفيز على مقاعد البدلاء في مواجهة إشبيلية بكأس السوبر الأوروبي اليوم الخميس.

ويظهر الثنائي نيكلاس زوله وتيو هيرنانديز في دفاع الزعيم البافاري، فيما يبدأ لوروا ساني في الجهة اليسرى من الهجوم، خلف الهداف روبيرت ليفاندوفسكي.

بينما يشهد تشكيل إشبيلية البدء بـ إيفان راكيتيتش في مباراته الرسمية الأولى مع الأندلسيين بفترته الثانية مع الفريق بعد انتقاله من برشلونة.

كما يواصل جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية التعويل على المغربي ياسين بونو على حساب التشيكي توماش فاشليك في حراسة مرمى الفريق.

تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بنجامين بافارد – نيكلاس زوله – ديفيد ألابا – لوكاس هيرنانديز

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – سيرجي جنابري – توماس مولر – لوروا ساني

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي

دكة البدلاء: زفين أولريتش – أليكساندر نوبل – خافي مارتينيز – ميشيل كويسانس – جوشوا زيركزي – جيروم بواتنج – ألفونسو ديفيز – كورنتين توليسو – أدريان فين – تيموثي تيلمان – كريس ريتشاردز – جمال موسيالا

تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: خيسوس نافاس – جوليس كوندي – دييجو كارلوس – سيرخيو إسكوديرو

الوسط: فيرناندو – جوان جوردان – إيفان راكيتيتش

الهجوم: لوكاس أوكامبوس – لوك دي يونج – سوسو

دكة البدلاء: توماش فاشليك – خافي دياز – خوان سوريانو – أليخاندرو بوزو – سيرجي جوميز – ماركوس أكونيا – نيمانيا جوديلي – أوليفر توريس – فرانكو فاسكيز – أوسكار رودريجيز – بريان خيل – منير الحدادي – يوسف النصيري – كارلوس فيرنانديز

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