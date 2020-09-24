تشكيل ليفربول – استبعاد صلاح.. وجوتا بديل أمام لينكولن سيتي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 19:48

كتب : FilGoal

مينامينو - ليفربول - أرسنال

استبعد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، الثلاثي الناري: محمد صلاح، وساديو ماني، وبوبي فيرمينو من قائمة مباراة فريقه أمام لينكولن سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهد التشكيل الدفع بعدة أسماء شابة، على رأسها نيكو ويليامز، وهاراي إيليوت، وكورتيس جونس.

كما يظهر البرتغالي ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء، ليكون مرشحا لتسجيل مشاركته الأولى مع الريدز بعد انتقاله إليه قادما من ولفرهامبتون.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: نيكو ويليامز – ريز ويليامز – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس

الوسط: ماركو جرويتش – كورتيس جونس – هارفي إليوت

الهجوم: جيردان شاكيري – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي

اقرأ أيضا:

توضيح رسمي من الأهلي بشأن فايلر

أول تعليق من مصطفى محمد على مفاوضات فنربخشة

ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي – توتنام ينجو من فخ مقدونيا.. وفولفسبورج يعبر بصعوبة بمشاركة مرموش 17 دقيقة | أوروبا
سيناريو جنوني في أبطال آسيا لـ كارتيرون.. التعاون يخطف بطاقة دور الـ 16 من فم الدحيل 28 دقيقة | آسيا
بثلاثية جميلة.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويثبت أقدامه في المركز الثالث 36 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه يصنع في انتصار أستون فيلا على بريستول بكأس الرابطة 40 دقيقة | المحترفون
رسميا – الفرعون يرحل عن إنتر.. كالياري يعلن ضم جودين ساعة | ميركاتو
مباشر السوبر الأوروبي - بايرن ميونيخ (1) (1) إشبيلية.. خروج ساني ساعة | أوروبا
تشكيل السوبر الأوروبي – بايرن يهاجم بـ ليفا وساني.. وراكيتيتش في ظهور أول مع إشبيلية 2 ساعة | أوروبا
انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(3) بيراميدز.. فوز هام للضيوف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك