تشكيل ليفربول – استبعاد صلاح.. وجوتا بديل أمام لينكولن سيتي

استبعد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، الثلاثي الناري: محمد صلاح، وساديو ماني، وبوبي فيرمينو من قائمة مباراة فريقه أمام لينكولن سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهد التشكيل الدفع بعدة أسماء شابة، على رأسها نيكو ويليامز، وهاراي إيليوت، وكورتيس جونس.

كما يظهر البرتغالي ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء، ليكون مرشحا لتسجيل مشاركته الأولى مع الريدز بعد انتقاله إليه قادما من ولفرهامبتون.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: نيكو ويليامز – ريز ويليامز – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس

الوسط: ماركو جرويتش – كورتيس جونس – هارفي إليوت

الهجوم: جيردان شاكيري – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي

📋 TEAM NEWS 📋 Here's how we line-up for tonight's #CarabaoCup clash 🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 24, 2020

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