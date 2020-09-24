تشكيل أستون فيلا – المحمدي أساسي وتريزيجيه احتياطي.. وظهور أول لـ تراوري أمام بريستول

دفع دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا، بالمصري أحمد المحمدي في مركز قلب الدفاع بمواجهة بريتسول سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية.

ويتواجد محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء، فيما يظهر البوركينابي بيرتراند تراوري في تشكيل أستون فيلا لأول مرة بعد انتقاله من ليون الفرنسي.

⚪ 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⚪ This is how Villa will line up to face Bristol City tonight! 🙌#CarabaoCup pic.twitter.com/915s8T5N5t — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 24, 2020

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: جيد ستير

الدفاع: فريدريك جيلبيرت – أحمد المحمدي – كورتني هاوس – نيل تايلور

الوسط: هنري لانسبري – مارفيلوس ناكامبا – جيكوب رامسي

الهجوم: بيرتراند تراوري – كينان ديفيز – أنور الغازي

دكة البدلاء: لوفري كالينيتش – تايرون مينجز – مات تارجيت – كونور هوريهان – جون ماكجين – محمود تريزيجيه – أولي واتكينز

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