تشكيل أستون فيلا – المحمدي أساسي وتريزيجيه احتياطي.. وظهور أول لـ تراوري أمام بريستول
الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 19:30
كتب : FilGoal
دفع دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا، بالمصري أحمد المحمدي في مركز قلب الدفاع بمواجهة بريتسول سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية.
أحمد المحمدي
النادي : أستون فيلا
ويتواجد محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء، فيما يظهر البوركينابي بيرتراند تراوري في تشكيل أستون فيلا لأول مرة بعد انتقاله من ليون الفرنسي.
⚪ 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⚪
This is how Villa will line up to face Bristol City tonight! 🙌#CarabaoCup pic.twitter.com/915s8T5N5t— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 24, 2020
تشكيل أستون فيلا:
حراسة المرمى: جيد ستير
الدفاع: فريدريك جيلبيرت – أحمد المحمدي – كورتني هاوس – نيل تايلور
الوسط: هنري لانسبري – مارفيلوس ناكامبا – جيكوب رامسي
الهجوم: بيرتراند تراوري – كينان ديفيز – أنور الغازي
دكة البدلاء: لوفري كالينيتش – تايرون مينجز – مات تارجيت – كونور هوريهان – جون ماكجين – محمود تريزيجيه – أولي واتكينز
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