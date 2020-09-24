تشكيل أستون فيلا – المحمدي أساسي وتريزيجيه احتياطي.. وظهور أول لـ تراوري أمام بريستول

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 19:30

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي مع أستون فيلا أمام إيفرتون

دفع دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا، بالمصري أحمد المحمدي في مركز قلب الدفاع بمواجهة بريتسول سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية.

ويتواجد محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء، فيما يظهر البوركينابي بيرتراند تراوري في تشكيل أستون فيلا لأول مرة بعد انتقاله من ليون الفرنسي.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: جيد ستير

الدفاع: فريدريك جيلبيرت – أحمد المحمدي – كورتني هاوس – نيل تايلور

الوسط: هنري لانسبري – مارفيلوس ناكامبا – جيكوب رامسي

الهجوم: بيرتراند تراوري – كينان ديفيز – أنور الغازي

دكة البدلاء: لوفري كالينيتش – تايرون مينجز – مات تارجيت – كونور هوريهان – جون ماكجين – محمود تريزيجيه – أولي واتكينز

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أستون فيلا كأس الرابطة الإنجليزية أحمد المحمدي محمود تريزيجيه
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