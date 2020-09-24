فان دي بيك: عانيت في بداية مشواري.. وسأقاتل من أجل كل شيء مع يونايتد

كشف دوني فان بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد عدة صعوبات عانى منها في بداية مشواره مع كرة القدم، مشددا على نيته في القتال من أجل التتويج بالبطولات مع الشياطين الحمر.

يونايتد ضم فان دي بيك هذا الصيف قادما من أياكس الهولندي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقال دوني في تصريحات لموقع ناديه: "عندما كنت صغيرا كنت أقول لوالدي إنني أريد أن أصبح لاعب كرة قدم محترف. أريد أن أكون لاعباً في أياكس. قال لي والدي إنني أن أردت تحقيق ذلك علي بذل قصارى جهدي".

وأَضاف "كنت أقول ذلك طيلة الوقت، أريد اللعب ضمن صفوف الفريق الأول لأياكس، وكنت أقول للجميع سترون إنني سأذهب إلى هناك، وقد فعلتها في غضون سنوات".

وتابع الهولندي "حينما شاهدني مكتشفي هارم جريفنك لأول مرة أحضرني إلى أياكس. في فترات الإجازات كنت أتدرب معه. هو شخص مميز".

واستمر"الكثير من الأشياء التي فعلتها في كرة القدم وأنا صغير كانت معه. تدربت كثيراً معه، وتحدثت معه كثيراً ولطالما ساعدني".

عن رأي هارم في انضمامه إلى مانشستر يونايتد، أوضح صاحب الـ23 عاماً "قال لي إنه فخوراً للغاية بي، وإنه يريد أن يراني أفعل مع يونايتد ما فعلته مع أياكس".

وأكمل "كان لدي الكثير من لحظات الصعود والهبوط. أحياناً كنت أشعر بأنني لست على ما يرام. عندما كنت أصغر سناً كنت أسافر لمسافة طويلة. كنت أعيش في قرية صغيرة على مسافة 40 دقيقة بالسيارة من أمستردام. كنت أغادر المنزل الثامنة صباحاً متوجهاً للمدرسة ولم أكن أعود قبل الثامنة مساء، وهذا جعلني أقوى".

وواصل "في شباب أياكس يوجد مدربون رائعون بالفعل. يحظى الكثير من الشباب بفرصة مع الفريق الأول ثم يقومون بعمل جيد ويذهبون إلى الأندية الكبيرة".

وأردف "لقد تعلمت الكثير عن مهارات كرة القدم. كان لدينا كل شيء في فريق الشباب. احتمالات التحسن والتطور كثيرة، وهذا ما ساعدني".

وشدد الدولي الهولندي "أثق دائماً في نفسي، وبالتأكيد يمكن دائماً أن تتحسن وسأعمل على ذلك بجد".

وأتم "لقد قطعت خطوة جيدة الانتقال من أياكس إلى يونايتد، والآن أتطلع للمزيد والمزيد وأريد مساعدة النادي في الفوز بالبطولات. سنقاتل من أجل كل شيء".