حارس ليفربول: لاعبو لينكولن سيقاتلون أمامنا وكأنها المباراة الأخيرة في حياتهم

يتوقع أدريان حارس ليفربول أن يجد فريقه مباراة صعبة للغاية أمام فريق لينكولن سيتي الذي يلعب في دوري القسم الثالث خلال مباراتهما في كأس رابطة المحترفين.

سيخوض ليفربول مواجهة لينكولن سيتي في كأس الرابطة مساء الخميس خارج ملعبه.

وقال أدريان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا توجد مباراة سهلة. سيلعبون أمامنا وكأنها المباراة الأخيرة في حياتهم".

وأضاف "هي مباراة الموسم بالنسبة لهم. تخيل أن ليفربول قادم إلى ملعبك. سيلعبون من أجل تحقيق الفوز".

وتابع "من المؤكد أن المدرب سيقوم بإجراء تغييرات على التشكيل. ما نعلمه هو أن كل لاعب يرتدي قميص ليفربول في كل مرة، عليه أن يبذل 100% من جهده".

وأكمل "هي مسابقة أخرى ولقب مختلف. نحن هنا من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. الجميع يتطلع لخوض هذا التحدي. علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

ومن المتوقع أن يشارك الوافدون الجدد، كوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا في لقاء لينكولن.

مباراة الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين تأتي قبل استضافة أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الإثنين المقبل.